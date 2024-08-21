Звезду „Убить Билла“ Майкла Мэдсена обвинили в домашнем насилии

18 августа в департамент шерифа округа Лос-Анджелес поступил звонок от супруги актера, которая сообщила, что ее супруг Майкл Медсен толкнул и запер ее снаружи дома.

По законам США за это преступление предусмотрено тюремное заключение на срок до 12 месяцев. Однако Медсен внес залог в размере 200 тысяч долларов США и вышел на свободу. Адвокат сообщил журналистам, что „это были разногласия между Майклом и его женой, которые, как мы надеемся, разрешатся положительно для них обоих“.