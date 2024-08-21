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21.08.2024, 09:30

ФОТО | Как будто и не расставались! Дизайнеры Алдо Ярвсоо и Танель Веэнре веселились в Розовом саду вместе со своими детьми

 
Roosiaia vastuvõtt 2024
Roosiaia vastuvõtt 2024
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Недавно стало известно, что 28-летние отношения модельера Алдо Ярвсоо и дизайнера ювелирных украшений Танеля Веэнре закончились. Однако на президентском приеме 20 августа бывшая пара, похоже, прекрасно ладила между собой.

Прожившие вместе 28 лет Танель Веэнре и Алдо Ярвсоо пришли на прием в Розовый сад со своими детьми-близнецами. Танеля сопровождала дочь, а Алдо - сын/

Об этом Алдо рассказал журналистам: „И меня сопровождает ребенок, и Танеля сопровождает ребенок“. Мужчины весело шли рядом друг с другом.

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