ФОТО | А где вторая половина? Яак Мадисон вновь пришел на президентский прием без матери своего ребенка

Яак Мэдисон, получивший в июне мандат в Европарламент, развеял слухи о разрыве со своей спутницей жизни Мерит, когда взял ее с собой на вечеринку EKRE после выборов. Казалось, что после скандала, разразившегося весной, пара снова вместе, и даже отправилась в отпуск вместе в июле.