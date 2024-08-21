21.08.2024, 10:00
ФОТО | А где вторая половина? Яак Мадисон вновь пришел на президентский прием без матери своего ребенка
ФОТО: | Delfi Meedia
Попавшие в скандал этой весной политик Яак Мадисон и его партнерша, певица Мерит Мяннисте, вместе отдыхали в Польше в июле, но на президентский прием в Розовом саду Мадисон не взял с собой мать их общего ребенка.
Яак Мэдисон, получивший в июне мандат в Европарламент, развеял слухи о разрыве со своей спутницей жизни Мерит, когда взял ее с собой на вечеринку EKRE после выборов. Казалось, что после скандала, разразившегося весной, пара снова вместе, и даже отправилась в отпуск вместе в июле.
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