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21.08.2024, 10:00

ФОТО | А где вторая половина? Яак Мадисон вновь пришел на президентский прием без матери своего ребенка

 
Roosiaia vastuvõtt 2024
Roosiaia vastuvõtt 2024
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Попавшие в скандал этой весной политик Яак Мадисон и его партнерша, певица Мерит Мяннисте, вместе отдыхали в Польше в июле, но на президентский прием в Розовом саду Мадисон не взял с собой мать их общего ребенка.

Яак Мэдисон, получивший в июне мандат в Европарламент, развеял слухи о разрыве со своей спутницей жизни Мерит, когда взял ее с собой на вечеринку EKRE после выборов. Казалось, что после скандала, разразившегося весной, пара снова вместе, и даже отправилась в отпуск вместе в июле.

Однако в этом году Мадисон посетил прием по случаю Дня восстановления независимости со своим четырехлетним сыном Якобом, а не с Мерит.

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