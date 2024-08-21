Шоубиз
21.08.2024, 13:00

„Она - лучшая певица в мире и всегда делает меня счастливым“. Алика Милова и Рауль Эско официально объявили, что они пара

 
Алика Милова с Раулем Эско
Алика Милова с Раулем Эско
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Алика Милова вместе с Раулем Эско впервые публично показали себя парой на праздновании Дня восстановления независимости Эстонии в Розовом саду в Кадриорге. „Мы пришли сегодня, чтобы вместе насладиться вечером и отпраздновать День независимости“ - поделилась радостью Алика.

Теперь все официально: в интервью RusDelfi, Алика подтвердила, что это можно считать официальным заявлением об их отношениях. Не смотря на то, что она обычно предпочитает держать личную жизнь в секрете, она решила разделить этот важный день вместе с партнером и насладиться праздником.

„Он меня очень заинтересовал тем, что он такой необычный, творческий режиссер из Эстонии“ - с улыбкой объяснила Алика, чем её покорил Рауль.

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