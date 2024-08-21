„Она - лучшая певица в мире и всегда делает меня счастливым“. Алика Милова и Рауль Эско официально объявили, что они пара

Теперь все официально: в интервью RusDelfi, Алика подтвердила, что это можно считать официальным заявлением об их отношениях. Не смотря на то, что она обычно предпочитает держать личную жизнь в секрете, она решила разделить этот важный день вместе с партнером и насладиться праздником.