21.08.2024, 13:00
„Она - лучшая певица в мире и всегда делает меня счастливым“. Алика Милова и Рауль Эско официально объявили, что они пара
ФОТО: | Delfi Meedia
Алика Милова вместе с Раулем Эско впервые публично показали себя парой на праздновании Дня восстановления независимости Эстонии в Розовом саду в Кадриорге. „Мы пришли сегодня, чтобы вместе насладиться вечером и отпраздновать День независимости“ - поделилась радостью Алика.
Теперь все официально: в интервью RusDelfi, Алика подтвердила, что это можно считать официальным заявлением об их отношениях. Не смотря на то, что она обычно предпочитает держать личную жизнь в секрете, она решила разделить этот важный день вместе с партнером и насладиться праздником.
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