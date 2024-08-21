Шоубиз
21.08.2024, 19:00

ФОТО | Скоро станет замужней женщиной! Актриса Дезиреэ Мумм обручилась с загадочным возлюбленным

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Дезире Мумм
Дезире Мумм
ФОТО: Erakogu

Блогерка, певица и актриса Дезиреэ Мумм (25) сообщила о радостном событии. Оказывается, Дезиреэ помолвлена ​​со своим загадочным возлюбленным и у нее на пальце красуется красивое кольцо.

Дезиреэ Мумм объявила о помолвке в своем аккаунте в Instagram, опубликовав красивую серию фотографий себя и своего возлюбленного. На снимках, пара, держась за руки, счастливо сидит на скамейке со своей маленькой собачкой.

На последнем снимке Дезиреэ с гордостью демонстрирует свое сверкающее кольцо. Она добавила к своему посту дату 17 августа и эмоджи с кольцом.

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