21.08.2024, 19:00
ФОТО | Скоро станет замужней женщиной! Актриса Дезиреэ Мумм обручилась с загадочным возлюбленным(1)
ФОТО: Erakogu
Блогерка, певица и актриса Дезиреэ Мумм (25) сообщила о радостном событии. Оказывается, Дезиреэ помолвлена со своим загадочным возлюбленным и у нее на пальце красуется красивое кольцо.
Дезиреэ Мумм объявила о помолвке в своем аккаунте в Instagram, опубликовав красивую серию фотографий себя и своего возлюбленного. На снимках, пара, держась за руки, счастливо сидит на скамейке со своей маленькой собачкой.
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