Шоубиз
22.08.2024, 10:00

Вот это да! Финская королева скандалов Эрна Хуско встречается с молодым человеком из Эстонии

 
Эрна Хуско
Эрна Хуско
ФОТО: Delfi Meedia

Финские СМИ сообщили, что у блогерки с эстонскими корнями Эрны Хуско появился новый бойфренд. Ходят слухи, что молодой человек живет в Эстонии.

Фитнес-модель и тренер Эрна Хуско, прославившаяся своими упражнениями для ягодиц, на протяжении многих лет наслаждалась компанией многих известных мужчин. Среди бывших знаменитых красавцев и прочих парней, были трубач Яакко Парккали, рэпер William и миллионер Дж. П. Кукконен.

Весной же этого года в жизнь Эрны вошел проживающий в Эстонии бизнесмен, с которым, как известно, красавица состоит в официальных отношениях. Компания возлюбленного Эрны якобы занимается посредничеством в продаже автомобилей класса люкс, пишет Seiska.

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