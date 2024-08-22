Вот это да! Финская королева скандалов Эрна Хуско встречается с молодым человеком из Эстонии

Фитнес-модель и тренер Эрна Хуско , прославившаяся своими упражнениями для ягодиц, на протяжении многих лет наслаждалась компанией многих известных мужчин. Среди бывших знаменитых красавцев и прочих парней, были трубач Яакко Парккали, рэпер William и миллионер Дж. П. Кукконен.

Весной же этого года в жизнь Эрны вошел проживающий в Эстонии бизнесмен, с которым, как известно, красавица состоит в официальных отношениях. Компания возлюбленного Эрны якобы занимается посредничеством в продаже автомобилей класса люкс, пишет Seiska.