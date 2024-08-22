22.08.2024, 10:00
Вот это да! Финская королева скандалов Эрна Хуско встречается с молодым человеком из Эстонии
ФОТО: Delfi Meedia
Финские СМИ сообщили, что у блогерки с эстонскими корнями Эрны Хуско появился новый бойфренд. Ходят слухи, что молодой человек живет в Эстонии.
Фитнес-модель и тренер Эрна Хуско, прославившаяся своими упражнениями для ягодиц, на протяжении многих лет наслаждалась компанией многих известных мужчин. Среди бывших знаменитых красавцев и прочих парней, были трубач Яакко Парккали, рэпер William и миллионер Дж. П. Кукконен.
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