Умер известный американский телеведущий Фил Донахью, который вел телемосты СССР-США

Известно, что он умер в воскресенье, 18 августа, у себя дома.

„Фил умер в окружении семьи: жены-актрисы Марло Томас, сестры, детей и внуков. Его смерть наступила мирно в результате продолжительной болезни“, - говорится в сообщении семьи телеведущего.

Какая именно была болезнь у Донахью - они не отметили. Однако семья покойного попросила, чтобы вместо цветов все желающие сделали доброе дело: пожертвовали детской исследовательской больнице или поддержали фонд Фила Донахью.

Что известно о Филе Донахью

Фил впервые дебютировал с собственным шоу в 1967 году в городе Дейтон. Тогда оно поднимало социально важные темы, а также именно на нем зрители могли впервые задавать вопросы гостям во время эфира. Позже шоу набирало популярность и переехало сначала в Чикаго, а в 1985 году - в Нью-Йорк.

Героями программы были политики, музыканты, активисты, спортсмены и актеры. Он также вел телемосты СССР - и совместную передачу с Владимиром Познером. Интересно, что во время такого разговора в 1986 году одна из зрительниц ответила на вопрос американки по поводу интима. Она тогда сказала фразу „В Советском союзе секса нет“, которая потом стала популярной.

К слову, „Шоу Донахью“ выходило в течение 29 лет, а последний эфир состоялся в 1996 году. Оно получило немало престижных наград, в частности, 20 премий Эмми. 10 из них были за выдающегося ведущего и еще 10 за само ток-шоу.