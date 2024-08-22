18-летняя дочь Джоли и Питта отказалась от фамилии отца: как отреагировал актер

Как пишет издание People, в конце мая Шайло исполнилось 18 лет. Сразу после наступления совершеннолетия она решила сменить фамилию, ведь длительное время не общается со звездным отцом. Девушка подала документы в суд, но ходатайство отклонили из-за ошибок в заявлении. Рассмотрение дела было назначено на 19 августа.

Дочь Питта и голливудской актрисы Анджелины Джоли исправила все ошибки и предоставила суду все необходимые документы, после чего решение было принято. Теперь в фамилии Шайло нет частицы Питт, а есть только Джоли.

Брэд узнал о решении девушки. По словам инсайдеров эта новость „разбила“ его, он очень расстроен. Источники говорят, что звезда Голливуда сложно переживает разлуку с детьми после развода с Джоли.

„Он знал об этом и расстроен, что Шайло отказалась от его фамилии. Напоминания, что он потерял своих детей, конечно, нелегки для Брэда. Он любит своих детей и скучает по ним“, - отметил инсайдер.

К слову, одна из самых известных пар в мире подала на развод в 2019 году. Питт и Джоли состояли в браке 5 лет. У них 6 детей общих детей: близнецы Вивьен и Нокс, дочери Шайло и Захара и сыновья Пакс и Мэддокс.

Напомним, Шайло не единственная из детей актеров, кто отказывается от частички Питт в своем имени. Как известно, разорвать связи с отцом захотела 15-летняя Вивьен, а также усыновленная 19-летняя девушка Захара.