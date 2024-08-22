Лесбийская любовь Мэрилин Монро: актриса 10 лет была в отношениях со своей учительницей актерского мастерства

Согласно указанному источнику, женщины совместно проживали „как муж и жена“ в период с 1948-го по 1955-й год, пишет Newsru.co.il.

Мэрилин, трижды побывавшая замужем, имела романы с актрисами Джоан Кроуфорд, Марлен Дитрих и Барброй Стэнвик, а также с голливудскими звездами из числа представителей сильного пола – Марлоном Брандо, Фрэнком Синатрой, президентом США Джоном Кеннеди и его братом Робертом.

В статье отмечается, что в письмах Наташи к Мэрилин не содержатся подробности их интимной связи. Лайтесс рассказала об этом романе в 1962 году – после смерти Мэрилин.

Об этой любовной связи знал также актер Тэд Джордан, друг Мэрилин: „Почему нет? Секс – это то, что происходит между любящими друг друга людьми, что плохого в этом естественном акте?“ – приводит издание слова актрисы, сказанные в беседе с Тэдом.

Эти две женщины впервые встретились в 1946 году, когда будущей звезде Голливуда было 20 лет. „Она не умела говорить, боялась открыть рот и вообще всего. Она всегда ходила по дому голой, целый день голая – я не преувеличиваю, и всегда страдала от неуверенности в себе“, – так описала Наташа юную Мэрилин в интервью.

Лайтесс также утверждает, что Мэрилин отчаянно цеплялась за все, что делало ее секс-символом – платья, косметику, движения – поскольку считала, что кроме сексуальной привлекательности у нее нет за душой ничего. И в то же время она ненавидела секс, боялась близких отношений и терпеть не могла, когда ее называли сексуальной.

Наташа, которая умерла от рака в 1964 году, рассказала, что была близка с Мэрилин в течение 10 лет, и все это время та требовала, чтобы в ходе съемок она держала ее за руку – для храбрости.

„А можно Наташа еще немножко придвинется ко мне?“ – спрашивала Мэрилин режиссера, и тот отвечал: „Но тогда ее будет видно в кадре“.

Наташа Лайтесс утверждала, что однажды она спасла Мэрилин от гибели, обнаружив, что та проглотила шестнадцать таблеток снотворного и не может проснуться.