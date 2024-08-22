Места съемок голливудского сериала с Майклом Фассбендером в Эстонии засекречены. Приедет ли сюда Джордж Клуни?

В сентябре в Эстонии начнутся съемки крупного голливудского проекта – шпионского триллера „Агентство“, основанного на популярном французском сериале „Бюро“. Главную роль в сериале исполнит Майкл Фассбендер.

„Насколько мне известно, Джордж Клуни в Эстонию не приедет. У сериала несколько продюсеров, Клуни – один из них. В Эстонии будут сниматься первые два эпизода сериала. Майкл Фассбендер, один из самых интересных актеров нашего времени, приедет в Эстонию“, – сообщила Сепп.

По словам Сепп, информация о местах съемок засекречена: „Производство сериала в Эстонии ведется под большим секретом. Информация еще может измениться, так как режиссер посещает различные локации в Эстонии“.

Сепп прочитала сценарий первых двух эпизодов и подтвердила, что Эстония как страна не будет представлена в сериале. „Эстонию используют исключительно как место съемок“, – добавила она.

По словам Сепп, этот проект обеспечит работой многих эстонцев. В сериале также будут массовые сцены, для участия в которых приглашали и жителей Эстонии.

Сериал продюсирует Paramount, и он будет доступен на канале Paramount+ уже в конце этого года.