22.08.2024, 14:00
Большая разница в возрасте подвела? Ходят слухи о разрыве певицы Элизы Колк с миллионером Индреком Рахумаа
ФОТО: | Delfi Meedia
В светских кулуарах ходят слухи о расставании певицы Элизы Колк и бизнесмена Индрека Рахумаа. Одна сторона опровергает их и подтверждает, что они находятся в счастливых отношениях. Зато другая сторона оставляет ответ на вопрос открытыми.
Если еще в мае во время гала-вечера Kroonika казалось, что скандалы и негативное внимание прессы не разрушили отношения пары и им удалось оставить трудности позади и сосредоточиться на будущем, то летние события развеяли эти иллюзии, рассказывает журналу Kroonika источник, близкий к паре.
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