Большая разница в возрасте подвела? Ходят слухи о разрыве певицы Элизы Колк с миллионером Индреком Рахумаа

Если еще в мае во время гала-вечера Kroonika казалось, что скандалы и негативное внимание прессы не разрушили отношения пары и им удалось оставить трудности позади и сосредоточиться на будущем, то летние события развеяли эти иллюзии, рассказывает журналу Kroonika источник, близкий к паре.

Бизнесмен Индрек Рахумаа (52) и певица Элиза Колк (27) оказались в центре внимания СМИ из-за своего романа и связанных с ним скандалов. Их отношения стали достоянием общественности в конце 2019 года, когда Элиза Колк, также известная под сценическим псевдонимом Elysa, начала делиться фотографиями своих отношений и жизни с Рахумаа. Прошлым летом вокруг пары разразился крупный публичный скандал, когда поползли слухи об интрижке Рахумаа с тогдашней подружкой Колк Бригитте Сюзанне Хунт. В июле были обнародованы обвинения в том, что у Рахумаа был роман с Хунт, что вызвало большой резонанс в СМИ и вызвало еще большее негатива в сторону Хунт, которая уже была замешана нескольких скандалах.