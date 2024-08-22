22.08.2024, 17:00
Задумывается о женитьбе? Андрей Зевакин раскрыл, что обязательно должно быть на его свадьбе
Андрей Зевакин, который сейчас снимает новый сезон своего трэвел-шоу в Южной Америке, в своем последнем видео на YouTube намекает, что подумывал о женитьбе, и у него есть один нюанс относительно свадебного торжества.
Андрей Зевакин, чьей спутницей жизни, согласно данным Kroonika, является парикмахер и блогер в TikTok Келли-Карита Ефимова, в недавнем видео рассказывает, что некоторое время назад он решил, кто из эстонских артистов должен выступить на его свадьбе.
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