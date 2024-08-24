Gregorian отпразднует 25-летний юбилей новым туром. В Таллинне уже этой зимой!

Свыше 2000 концертов в 35 странах и более 10 миллионов проданных альбомов бесспорно делают Gregorian самым успешным хором в мире. На протяжении 25 лет Gregorian приводят в восторг миллионы людей по всему миру своими захватывающими выступлениями, хореографические элементы и искусные переходы от классических хоралов к поп- и рок-музыке которых подняли стандарты концертов на новую высоту.

„Новый концертный тур – это празднование истории и достижений Gregorian, а также возможность сказать спасибо нашим поклонникам во всем мире, которые демонстрируют свою любовь и поддержку, приходя на наши концерты снова и снова“, - говорит Фрэнк Петерсон, продюсер и основатель Gregorian. „Юбилейная концертная программа станет прекрасным путешествием по истории хора – это взгляд на самые яркие моменты из 20 постановок, вошедших в репертуар Gregorian за последние 25 лет. Нам не терпится представить новое шоу нашим зрителям и воскресить эти замечательные моменты“, - добавляет он.

В конце 2024 года, как раз к началу юбилейного тура, Фрэнк Петерсон выпустит новый альбом Gregorian, в который войдут как новые песни, так и перезаписанные версии известных хитов Gregorian.

Музыка Gregorian состоит из гармоничного вокала и инструментального сопровождения. Хор выступал на разных концертных площадках, в театрах и церквях Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. В репертуаре коллектива около 300 песен от классической музыки до поп-музыки и современного рока.

В 1999 году Gregorian выпустили свой первый альбом „Masters Of Chant“, который стал серией из десяти одноименных альбомов, выходивших вплоть до 2015 года. За это время хор выпустил ряд и других альбомов, включая тематический рождественский альбом, несколько сборников лучших хитов, записи живых концертов и альбомы.

Билеты на концерт Gregorian поступят в продажу 22 августа в 10:00 во всех пунктах продажи Piletilevi по цене от 39€.