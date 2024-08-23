Первая публичная читка пьесы Виктора Шендеровича „Концепция“ в Таллинне

Крушение империи, историческая правда и переписывание истории, борьба за власть и попытка остаться в живых в этой борьбе – в смешной, острой и актуальной пьесе Виктора Шендеровича „Концепция“ (2013).

Декорация пьесы - древний Рим, но не привычный древний Рим Светония из „Жизнеописания двенадцати цезарей“, а вполне узнаваемый нами. А то мы не знаем, как выглядит распад империи и не помним, как выглядел „позапрошлый цезарь“!

Эта пьеса - сатира на настоящее, а не реконструкция прошлого. И „римлян“, её героев, зовут, как в таблице Менделеева - Цезий, Литий, Цирконий...

Рим уже горит, но что будет завтра? Кто взойдет, кто погибнет, какова будет очередная концепция прошлого? Для героев пьесы это вопрос жизни и смерти.

А для нации вопрос жизни и смерти: кто расскажет нашим детям историю минувшего?

Тот, кто выживет - или тот, кто выстоит?

Выступят: Александр Феклистов, Юлия Ауг, Виктор Шендерович, Кирилл Набутов, Александр Жиленко, Юрий Кушпело, Елена Соломина, Марк Сергиенко.

Режиссер: Филипп Лось