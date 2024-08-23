„Не могу представить, как можно провести все лето в Таллинне“. Эстонская певица рассказала, куда сбегает на лето

Семья Кригера и Илус живет так уже четыре года подряд и даже нашла в Пярну садик для младших членов семьи. „Это очень хорошее место. Это частный дом, и дети могут постоянно находиться на улице. Это позволило нам заниматься повседневными делами“, - рассказала певица в эфире радиостанции.

„Для меня это лето как раз такое - иногда есть рабочие дела, а затем несколько дней отдыха. С детьми нет лучшего места для проведения лета, чем Пярну! Пляж, песок, дети привыкли быть сами по себе. Не могу представить, как можно провести все лето в Таллинне!“ - вздохнула она.

В летнюю столицу она с семьей обычно переезжает в начале июня, а в Таллинн возвращается с наступлением прохладной погоды.

Несмотря на то, что с наступлением осени их семья уезжает обратно в Таллинн, певице нравится контраст, который возникает в Пярну во время дождливых дней. „Когда прохладно и дождливо, здесь тихо и пусто, и когда теплая погода заканчивается, улицы пустеют“, - описывает Маарья-Лийс это явление в летней столице.

У певицы и ее давнего партнера есть своя квартира в Пярну, в том же доме живут еще несколько детей, с которыми младшие члены семьи, Ирис и Рауль, прекрасно ладят. „Часто бывает так, что я готовлю дома ужин и в один момент вижу, что на диване сидят пятеро детей. Тогда я думаю, кто они все такие. Дочь Ирис очень активно заводит друзей“, - говорит певица.