„Не могу представить, как можно провести все лето в Таллинне“. Эстонская певица рассказала, куда сбегает на лето(1)
Певица Маарья-Лийс Илус в эфире радио Star FM сообщила, что на летние месяцы она и ее семья переезжают из Талинна. Вместе со своими детьми и партнером Фредом Кригером она проводит летние месяцы в Пярну.
Семья Кригера и Илус живет так уже четыре года подряд и даже нашла в Пярну садик для младших членов семьи. „Это очень хорошее место. Это частный дом, и дети могут постоянно находиться на улице. Это позволило нам заниматься повседневными делами“, - рассказала певица в эфире радиостанции.
„Для меня это лето как раз такое - иногда есть рабочие дела, а затем несколько дней отдыха. С детьми нет лучшего места для проведения лета, чем Пярну! Пляж, песок, дети привыкли быть сами по себе. Не могу представить, как можно провести все лето в Таллинне!“ - вздохнула она.
В летнюю столицу она с семьей обычно переезжает в начале июня, а в Таллинн возвращается с наступлением прохладной погоды.
Несмотря на то, что с наступлением осени их семья уезжает обратно в Таллинн, певице нравится контраст, который возникает в Пярну во время дождливых дней. „Когда прохладно и дождливо, здесь тихо и пусто, и когда теплая погода заканчивается, улицы пустеют“, - описывает Маарья-Лийс это явление в летней столице.
У певицы и ее давнего партнера есть своя квартира в Пярну, в том же доме живут еще несколько детей, с которыми младшие члены семьи, Ирис и Рауль, прекрасно ладят. „Часто бывает так, что я готовлю дома ужин и в один момент вижу, что на диване сидят пятеро детей. Тогда я думаю, кто они все такие. Дочь Ирис очень активно заводит друзей“, - говорит певица.