ФОТО | Дочь Джонни Деппа заметили на свидании с ее девушкой

Пара покидала эксклюзивный клуб San Vicente Bungalows в Лос-Анджелесе, предназначенный только для его участников.

Дочь Джонни Деппа в этот вечер продемонстрировала пару коротких шорт и темно-коричневый кроп-топ, который подчеркивал ее стройную фигуру. Светлые волосы юной знаменитости были распущены и спадали на плечи. Лили-Роуз дополнила образ лаконичными серьгами и серебряным кольцом.

Наследница Ванессы Паради соединила свой образ с белыми балетками и дизайнерской сумочкой.

Спутница Лили-Роуз, урожденная Даниэль Бальбуэна, тем временем была в свитере с рисунком и мешковатых брюках. 070 Shake сочетала свой образ с массивными кроссовками на платформе и носила пушистую белую сумочку. Она распустила свои кудрявые пряди и отказалась от макияжа.

Отметим, что дочь Джонни Деппа и ее избранница официально подтвердили свои романтические отношения в мае 2023, когда Лили-Роуз написала: „4 месяца с моей любимой“. Впервые пару заподозрили в романе в начале 2023 года, когда девушек заметили на Парижской неделе моды.

070 Shake имеет доминиканское происхождение и была защитником в баскетбольной команде средней школы Нью-Джерси, прежде чем раскрыть свои музыкальные таланты. В 2018 году девушка начала свою рэперскую карьеру, выпустив дебютный мини-альбом Glitter.