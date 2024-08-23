Национальная опера „Эстония“ открывает 119-й сезон театральной ярмаркой и приятными предложениями

Официально откроет 119-й сезон театральная ярмарка 25 августа. Это фестиваль, проходящий вокруг здания театра, с атмосферой праздника и закулисной магии. На распложенной перед театром сцене пройдёт гала-концерт в трёх частях, в ходе которого национальная опера познакомит зрителей с репертуаром нового сезона, также исполнит фрагменты из золотого фонда театра. Будет награждён титлом „Друг театра“ новый лауреат.

Продолжают творческую деятельность и на новый срок службы вступают с нового сезона художественный руководитель театра и главный дирижёр Арво Вольмер, а также художественный руководитель Эстонского национального балета Линнар Лоорис. По словам руководителя Национального балета, ключ к творческим достижениям кроется в характере человека: „Мы все талантливы, но именно характер определяет, сможем ли мы реализовать этот потенциал!“.

Новый сезон предлагает возможность убедиться в этом, когда на сцену выйдут произведения, среди которых несколько оригинальных постановок, таких как балет Марины Кеслер „Ящерица“ на музыку Лепо Сумера и Мярт-Матиса Лилля, а также балет Евгения Гриба и Алисон Круусмаа „Свет с конца света“.

В репертуар музыкального театра добавятся опера Бизе „Кармен“ в постановке француза Пьер-Эммануэля Руссо и легендарная оперетта Штрауса „Летучая мышь“ в новой версии Андруса Ваарика.

В середине сезона зрителям будет представлена постановка „Пульчинелла“ & „Испанский час“, созданная на основе двух разных произведений и в сотрудничестве с Парижской Опера Комик. Этот кросс-жанровый проект, включающий короткий балет на музыку Стравинского и танцевальную одноактную оперу Равеля, представит отмеченный наградами французский режиссёр кино и театра Гийом Гальен.

Начало сезона принесёт с собой и традиционную скидочную кампанию BRAVISSIMO!