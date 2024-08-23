ФОТО | Горячо! Певица Дуа Липа отпраздновала свое 29-летие в прозрачном топе и колье за 2500 долларов

„29!!!! А жизнь становится лучше. Спасибо за поздравления!!! Я люблю вас, друзья“, — написала именинница. На островах Дуа Липа позировала с разноцветными шариками и в ярком пляжном образе.

Дуа Липа надела оранжевое бикини Gucci за 850 долларов и массивное колье Gucci за 2490 долларов. На певице также сетчатый топ от популярного украинского бренда Cultnaked. Стоимость такого топа составляет 490 долларов.

Несмотря на то, что Липа родилась в Лондоне в семье эмигрантов из Косово, впоследствии они вернулись на родину, когда в Приштине провозгласили независимость в 2008 году. А потом именинница приехала в Великобританию сама, чтобы осуществить свои мечты о музыкальной карьере.

„Я сама вернулась в Лондон из Косово, когда мне было 15, потому что в Лондоне было больше возможностей для музыки. Это было хорошее время“, — признавалась звезда сцены.