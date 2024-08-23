Начинает жизнь с чистого листа? Бывшая жена Танеля Падара в соцсетях вернула себе девичью фамилию

После замужества Лаурен, которая в девичестве носила фамилию Вилманн, взяла фамилию отца своих детей, Танеля Падара. Всего за несколько дней она сменила фамилию в социальных сетях и взяла имя пользователя @laurenpadar в Instagram, где у нее более 47 000 подписчиков.

Теперь про это имя пользователя можно забыть, а в Instagram девушку теперь можно найти под ником @laurenvlm. Последние три буквы этого ника означают ее девичью фамилию, и это было названием ее аккаунта еще до того, как она вышла замуж за Танеля Падара.