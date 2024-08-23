23.08.2024, 10:00
Начинает жизнь с чистого листа? Бывшая жена Танеля Падара в соцсетях вернула себе девичью фамилию
ФОТО: | Delfi Meedia/Kollaaž
Лаурен Падар, сменившая фамилию всего 14 месяцев назад, в Instagram решила вернуться к своим корням.
После замужества Лаурен, которая в девичестве носила фамилию Вилманн, взяла фамилию отца своих детей, Танеля Падара. Всего за несколько дней она сменила фамилию в социальных сетях и взяла имя пользователя @laurenpadar в Instagram, где у нее более 47 000 подписчиков.
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