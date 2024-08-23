Суд окончательно постановил, что каталог Майкла Джексона будет продан Sony, несмотря на волю музыканта

Таким образом было отклонено возражение матери Майкла , Кэтрин Джексон , которая хотела предотвратить продажу, заявляя, что сделка нарушала волю музыканта, передает The Hollywood Reporter . Суд признал, что артист на самом деле позволил исполнителям продать любые активы из его творческого наследия.

Договор между Sony и правообладателями был заключен в феврале. Корпорация приобретет права на исполнение и публикацию песен, а также мастер-записи звезды за более чем 600 миллионов долларов.