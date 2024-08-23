ВИДЕО И ФОТО | В Таллинне прошел торжественный запуск нового трамвая PESA. Смотрите, что ждет пассажиров!

Официальная церемония запуска трамвая прошла 23 августа в 12:00 на конечной остановке парка Кадриорга. По результатам проведенного в позапрошлом году тендера с польским предприятием PESA Bydgoszcz был заключен договор на поставку 23 новых трамваев стоимостью 52 млн евро. Новые трамваи были закуплены на ближайшие 35 лет.

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На открытии присутствовал министр инфраструктуры Владимир Свет, а также мэр Таллинна Евгений Осиновский, которые торжественно перерезали ленточку и дали зеленый свет новому транспорту.

„Общественный транспорт - это самый лучший транспорт. Поэтому стоит и дальше стараться, чтобы он был быстрее, удобнее и подходил людям для каждодневного передвижения по городу“, - сказал в своей торжественной речи мэр Таллинна Евгений Осиновский.

Журналисту RusDelfi удалось одному из первых прокатиться на трамвае PESA по маршруту Кадриорг – Таллиннский университет – Площадь Свободы – Вана-Лыуна. На первом маршруте от Вана-Лыуна до Суур-Паала удалось послушать духовой оркестр, который исполнил живую музыку прямо в трамвае. Первых пассажиров угощали конфетами, а также дарили отражатели и воздушные шары.

„Два года строили этот трамвай: 29 метров длиной, 65 посадочных мест, хороший контроль звука и специальные сигналы для тех, кто не видит и слышит! Мы знаем, что передали этот шедевр в хорошие руки и в прекрасный город!“ - сказал генеральный директор PESA г-н Криштоф Здзярски.

Официально трамвай начал выполнять свою работу в 13:10 с остановки Вана-Лыуна и отправился по маршруту номер №.2 (Суур-Паала – Копли).

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