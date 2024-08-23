Финские СМИ: что за кольцо красуется на безымянном пальце у эстонского жениха Эрны Хуско?

Фитнес-модель и тренер Эрна Хуско на протяжении многих лет наслаждалась компанией многих известных мужчин, как, например, блогер Яакко Парккали, рэпер William и миллионер Дж. П. Кукконен, но в мае этого года Эрна состоит в отношениях с проживающим в Эстонии бизнесменом.

Мужчину неоднократно видели покидающим квартиру Хуско в Хельсинки, но имя и лицо мужчины финские СМИ не раскрывали. Сама девушка еще несколько лет назад приняла решение, что не будет делиться подробностями своей личной жизни в соцсетях.