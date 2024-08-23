Шоубиз
23.08.2024, 12:00

Финские СМИ: что за кольцо красуется на безымянном пальце у эстонского жениха Эрны Хуско?

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Erna Husko
Erna Husko
ФОТО: Instagram

В начале этой недели финское издание Seiska раскрыло подробности новых отношений Эрны Хуско. Утверждается, что возлюбленный финской модели с эстонскими корнями - бизнесмен из Таллинна. Теперь стало известно, что у мужчины на безымянном пальце красуется интересное кольцо.

Фитнес-модель и тренер Эрна Хуско на протяжении многих лет наслаждалась компанией многих известных мужчин, как, например, блогер Яакко Парккали, рэпер William и миллионер Дж. П. Кукконен, но в мае этого года Эрна состоит в отношениях с проживающим в Эстонии бизнесменом.

Мужчину неоднократно видели покидающим квартиру Хуско в Хельсинки, но имя и лицо мужчины финские СМИ не раскрывали. Сама девушка еще несколько лет назад приняла решение, что не будет делиться подробностями своей личной жизни в соцсетях.

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