В этом году в фокусе Таллиннского фестиваля городского пространства – возможности морского побережья

По словам мэра Евгения Осиновского, по инициативе которого проводится фестиваль городского пространства, Балтийское море является неотъемлемой частью Таллинна и уже много веков определяет наше самосознание. „С одной стороны, мы можем наслаждаться преимуществами, которые нам дарит местоположение нашего родного города, и гордиться своим статусом приморского города, а с другой, это возлагает на нас колоссальную ответственность, – сказал Осиновский. – Здоровье Балтийского моря хрупкое, и деятельность человека – главная причина того, почему страдает экосистема, влияющая и на наше собственное благополучие. Поэтому необходимо в очередной раз напомнить, насколько важно беречь и защищать Балтийское море, в том числе путем формирования прибрежного городского пространства“.

Фестиваль начнется 29 августа – в День Балтийского моря. Все желающие смогут принять участие в семейном дне, посвященном Балтийскому морю, и мастер-классах на тему экологического образования, а также внести свой вклад в уборку территории в окрестностях Горхолла. В 18 часов состоится торжественное открытие фестиваля и концерт, на сцену выйдут свинг-ансамбль Таллиннского полицейского оркестра, Маарья-Лийс Илус и Genka. С 20 до 23 часов платформа Kohtumiste & Mitte-Kohtumiste Instituut проведет уникальную акцию „Как смотреть на море?“.

В пятницу, 30 августа, представители Таллиннского порта расскажут о планах по его развитию, а на экскурсии „Открытый порт“ можно будет посмотреть, как швартуется пассажирское судно, в месте, куда обычно не попасть. В программе много и других интересных мероприятий: мастер-класс по строительству шалашей от Архитектурной школы, городской лагерь рядом с баней на улице Логи и открытие проекта „Возвращение Горхолла: часть I“ на крыше Горхолла. Увлекательным завершением дня станет ночной кинотеатр на площади перед Горхоллом: в рамках Ночи культуры совместно с PÖFF будут показаны фильмы „Более зеленый Таллинн“, „На вершине горы“ и „Невидимая борьба“.