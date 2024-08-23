Шоубиз
23.08.2024, 16:01

Первое совместное интервью Олега Сынаялга с возлюбленной, которая младше его на 39 лет: „Наши отношения не нуждаются в одобрении окружающих!“

 
Влюбленные Олег и Кэтрин говорят, что их отношения основаны на глубокой любви, уважении и доверии.
Влюбленные Олег и Кэтрин говорят, что их отношения основаны на глубокой любви, уважении и доверии.
ФОТО: Aivar Kullamaa | Delfi Meedia

Предприниматель Олег Сынаялг считает, что Кэтрин Раудвере - это подарок небес, посланный ему. „Для меня она как ангел!“ - вздыхает Олег и обнимает свою возлюбленную.

Предприниматель в области энергетики Олег Сынаялг (64), открывший на прошлой неделе Айдуский парк ветрогенераторов, несомненно, успешный человек. Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит умная женщина. Рядом с Олегом - скромная и кроткая Кэтрин Раудвере (25), которая дает ему больше заряда и энергии, чем все парки ветрогенераторов вместе взятые.

Несмотря на разницу в возрасте Олега и Кэтрин, которая стала объектом пересудов, их история - доказательство того, что любовь может прийти как молния средь бела дня, навести мосты и разрушить барьеры. „Любви все возрасты покорны“, - уверен Олег.

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