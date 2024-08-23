Первое совместное интервью Олега Сынаялга с возлюбленной, которая младше его на 39 лет: „Наши отношения не нуждаются в одобрении окружающих!“

Предприниматель в области энергетики Олег Сынаялг (64), открывший на прошлой неделе Айдуский парк ветрогенераторов, несомненно, успешный человек. Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит умная женщина. Рядом с Олегом - скромная и кроткая Кэтрин Раудвере (25), которая дает ему больше заряда и энергии, чем все парки ветрогенераторов вместе взятые.