ПОДКАСТ | Количество мужчин-проституток увеличилось в разы: комиссар полиции о сутенерстве в Эстонии и любви за деньги

„Мы даем сигнал общесту, что полиция присутствует в этой сфере деятельности, и что преступникам лучше в нее не соваться,- рассказывает Игорь Кротенко в подкасте „Поехали ко мне“ о причинах проведения полицейских проверок. - Даже выставление объявления на сайтах и просто общение с клиентами по телефону уже подходит под пособничество, а сутенерство в Эстонии наказуемо".

По словам комиссара Пыхьяской префектуры, последний классический бордель в Таллинне был закрыт в 2016 году.

Узнайте, как полиция противостоит этой деятельности, находящейся в серой зоне, что делается для обеспечения безопасности общества, и как вычисляют настоящих преступников.

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„Поехали ко мне“ – это открытый разговор на темы, которые зачастую обсуждать стесняются. Это подкаст, в котором мы раскрываем тему секса в Эстонии через истории наших гостей.

Особенности отечественного дейтинга, секс-профессии, оргии и тайные фетиши − смело и без стеснения мы обсуждаем самые табуированные темы. Насколько интимная жизнь жителей нашей страны на самом деле насыщенна и многогранна? Главная цель подкаста − изучить все стороны сексуальной культуры Эстонии. Ведущие подкаста – журналисты RusDelfi Виктория Соломончук и Артур Изумрудов.

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