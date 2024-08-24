ФОТО И ВИДЕО | „Elagu Eesti, Слава Украї́ні!, смерть врагам“: В Таллинне прошел марш в честь Дня независимости Украины
24 августа в Таллинне Конгресс украинцев Эстонии организовал торжественный марш в честь Дня независимости Украины. В мероприятии приняли участие не только представители украинской диаспоры, но и местные жители, а также иностранцы.
Участники шествия собрались у Центра украинской культуры на улице Laboratooriumi 22. Праздничный марш, под названием „Слава Украине! Elagu Eesti!“, прошел по улицам Старого города и завершился на площади Свободы.
Главной целью шествия было отметить День независимости Украины, а также выразить благодарность Эстонии за поддержку Украины в эти непростые времена. Участники марша хотели отметить важность восстановления государственности Украины, а также поблагодарить эстонский народ за их гостеприимство и помощь украинским беженцам, которые нашли в Эстонии временное убежище. Конгресс украинцев Эстонии подчеркнул важность дружбы и солидарности между народами, провозглашая: „Слава Украине! Elagu Eesti!“.
Во время торжественного марша участники шествия пели украинские песни, а также государственные гимны Эстонии и Украины, выкрикивали лозунги, несли плакаты и развивали флаги.
На площади Свободы состоялся митинг, где выступили представители украинской общины, местные активисты и политические представители. Речи были полны благодарности и надежды на светлое будущее, свободное от конфликтов и войн. Выступающие подчеркнули важность сохранения культурных и исторических ценностей как для Украины, так и для Эстонии, а также важность международной поддержки в борьбе за независимость и демократические ценности.
После официальной части митинга был организован праздничный концерт.