Не только игрушки и дорогущий номер: Как секс-туризм стал главным трендом 2024 года

Инсайдеры отрасли называют эту новую тенденцию „сексуальным благополучием“ — особо большой отклик она находит у путешественников со свободными взглядами.

Несколько отелей и курортов по всей стране запустили ряд специальных акций, чтобы угодить сексуально мотивированным туристам. Несколько международных туристических компании также открыли специальные программы отдыха, призванные помочь путешественникам восстановить связь со своим сексуальным „я“.

Глобальный институт здоровья считает, что к 2027 году оздоровительный туризм принесет индустрии порядка 1,4 триллиона долларов. Тем временем программы, ориентированные на улучшение качества сексуальной жизни, продолжают набирать популярность, пишет CNN.

Conde Nast Traveler включил сексуальное благополучие в число главных тенденций туризма в 2024 году.

Секс-коуч Сюзанна Вайс считает, что путешественники ищут такие поездки, чтобы снять напряжение и неудовлетворенность своей сексуальной жизнью. Многие люди испытывают стресс из-за работы или воспитания детей, после чего они просто не могут быть близки друг с другом так сильно, как раньше.

По словам Вайс, выбор специального места и времени для восстановления интимной связи может очень помочь. „Многие пары испытывают трудности в своей сексуальной жизни, потому что их нервная система находится в состоянии борьбы или бегства из-за требований работы и воспитания детей, — говорит Вайс. — Отпуск — отличный способ восстановить сексуальную связь“.

Оптимизация близости

Одна из самых эффективных программ сексуального благополучия на сегодняшний день проводится в Miraval Arizona, эксклюзивном курорте и спа-центре недалеко от Тусона.

Местный секс-коуч Линди Риверс преподает три разные программы, направленные на сексуальное благополучие — две для мужчин и женщин и одна только для женщин. Курс под названием „Оптимизируйте свою сексуальную жизнь“ направлен на улучшение сексуальной мотивации партнеров.