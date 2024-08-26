Не только игрушки и дорогущий номер: Как секс-туризм стал главным трендом 2024 года
Некоторые люди путешествуют, чтобы расслабиться. Другие — хотят увидеть новые места и исследовать мир. Однако все больше туристов в последнее время отправляется в дальнюю поездку ради сексуальных приключений.
Инсайдеры отрасли называют эту новую тенденцию „сексуальным благополучием“ — особо большой отклик она находит у путешественников со свободными взглядами.
Несколько отелей и курортов по всей стране запустили ряд специальных акций, чтобы угодить сексуально мотивированным туристам. Несколько международных туристических компании также открыли специальные программы отдыха, призванные помочь путешественникам восстановить связь со своим сексуальным „я“.
Глобальный институт здоровья считает, что к 2027 году оздоровительный туризм принесет индустрии порядка 1,4 триллиона долларов. Тем временем программы, ориентированные на улучшение качества сексуальной жизни, продолжают набирать популярность, пишет CNN.
Conde Nast Traveler включил сексуальное благополучие в число главных тенденций туризма в 2024 году.
Секс-коуч Сюзанна Вайс считает, что путешественники ищут такие поездки, чтобы снять напряжение и неудовлетворенность своей сексуальной жизнью. Многие люди испытывают стресс из-за работы или воспитания детей, после чего они просто не могут быть близки друг с другом так сильно, как раньше.
По словам Вайс, выбор специального места и времени для восстановления интимной связи может очень помочь. „Многие пары испытывают трудности в своей сексуальной жизни, потому что их нервная система находится в состоянии борьбы или бегства из-за требований работы и воспитания детей, — говорит Вайс. — Отпуск — отличный способ восстановить сексуальную связь“.
Оптимизация близости
Одна из самых эффективных программ сексуального благополучия на сегодняшний день проводится в Miraval Arizona, эксклюзивном курорте и спа-центре недалеко от Тусона.
Местный секс-коуч Линди Риверс преподает три разные программы, направленные на сексуальное благополучие — две для мужчин и женщин и одна только для женщин. Курс под названием „Оптимизируйте свою сексуальную жизнь“ направлен на улучшение сексуальной мотивации партнеров.
Риверс сказала, что ее занятия способствуют коммуникации между людьми, они также дают „студентам“ навыки, которые те могут практиковать как в отеле, так и в своих спальнях дома.
Другая „смешанная“ программа помогает ученикам найти контакт с собой. Третья программа, нацеленная только на женщин, учит их чувствовать свое тело и обрабатывать сексуальные импульсы. Все групповые занятия стоят 125 долларов с человека.
„Я сосредоточена на том, чтобы дать [людям] инструменты и информацию, необходимую для понимания себя и [развития] любопытства, которое поможет им улучшить сексуальную жизнь“, — сказал Риверс. „При этом, я стараюсь учитывать, что понятие хорошей сексуальной жизни у каждого свое“.
По запросу Риверс также предлагает индивидуальные занятия по коучингу и консультированию.
Сексуальное благополучие — одна из опций в меню нового SHA Mexico, роскошного курорта с системой „все включено“ на 35 резиденций и 100 номеров. Это место открылось в конце января этого года в Коста-Мухерес.
Все гости курорта получают комплексную оценку физического, эмоционального и психического здоровья. На основе полученных результатов они выбирают одну из четырех персонализированных программ.
Желающие улучшить свое сексуальное благополучие клиенты могут заказать дополнительные медицинские процедуры, среди которых ударно-волновая терапия при эректильной дисфункции для мужчин и сеансы физиотерапии, помогающие укрепить мышцы тазового дна для женщин.
По словам директора клиники Джейра Оливареса, эти процедуры проводятся в отделении клиники, известном как „Отделение сексуального благополучия“.
По словам Оливареса, сексуальное здоровье играет важную роль в нашей жизни. „Сексуальное здоровье меняется с возрастом, но при комплексном подходе эти изменения можно контролировать. Мы можем повысить уровень сексуального удовлетворения наших гостей, повысить общее благополучие их жизни“
Другие варианты
В зависимости от пожеланий пары существует множество вариантов достижения сексуального благополучия.
IntimacyMoons — организация, созданная сексопатологом Мариссой Нельсон, предлагает частные ретриты для руководителей бизнеса и их партнеров. Ретрит в отеле Conrad в Вашингтоне, округ Колумбия, включает один час предварительной консультации, шесть часов семинаров и две сессии.
Ретриты Back to the Body делают акцент на работу с телом, которая осуществляется с помощью определения собственных желаний и преодоления чувства стыда. Организация Sex Club проводит семинары в Лондоне и Берлине, которые предлагают упражнения для поиска новых ощущений и путей сексуального удовлетворения.
Отель Longfellow в Портленде, штат Мэн, отличился больше всех: он предлагает программу, ориентированную на решение проблем женского здоровья, таких как ПМС и менопауза.
Директор спа-салона Longfellow Мелисса ДеЛуа рассказала, что в услуги отеля входит массаж и дыхательная гимнастика, которая предназначена для помощи женщинам в период менопаузы.
„Никто не объясняет нам, как работает менопауза. Я знала лишь то, что бывают приливы, а потом прекращаются месячные. Сейчас мы пытаемся сделать эту тему максимально доступной. Мы хотим убедиться в том, что это больше не табу“, — заявила ДеЛуа.
Выполнение работы
Далеко не все программы по достижению сексуального благополучия добились успеха. Например, роскошный курорт Relais & Chateaux на Мауи отказался от своих секс-пакетов через четыре недели после старта программы. Их новая акция, в частности, включала в себя 90-минутный сеанс под руководством тантрического практика.
По словам Вайс, многие акции по сексуальному благополучию не пользовались успехом, потому что не включали в себя ничего, кроме дорогостоящего номера и пакета секс-игрушек. „Иногда это просто маркетинг“, — отметила она.
Лучший способ оценить предлагаемые программы — напрямую связаться с отелями и попросить их дать полное описание своих услуг. В некоторых случаях, возможно, придется обратиться не только в отель, но и в спа-салон.
Путешественникам, которые выбрали путь улучшения сексуального здоровья, необходимо открыться новому опыту и быть готовыми к работе.
„Вы можете отправиться на фантастический курорт с прекрасным секс-пакетом, но, если вы не открыты для общения со своим партнером [или с собой], вы, вероятнее всего, останетесь неудовлетворенным“, — сказала она.