„Одет только экипаж“: нудистские круизы набирают популярность

Американское пассажирское агентство Bare Necessities, которое уже более 30 лет предоставляет услуги нудистам, теперь подумывает расширить свою деятельность программой Big Naked Ship.

11-дневное приключение Discovery Nudity на норвежском круизном лайнере Pearl должно начаться 3 февраля 2025 года в порту Майами, откуда пассажиры отправятся в путешествие по Карибскому морю.

60-летний мужчина из числа пассажиров, которые уже принимали участи в таком путешествии, рассказывает о своём опыте: „Сразу голышом на борт не поднимаются. Капитан обычно объявляет, когда можно раздеться: уже после того, как судно выйдет из порта, примерно через полчаса после отхода“.

2300 пассажиров должны соблюдать определенные правила: „Фотографировать на палубе запрещено. Там я чувствовал себя гораздо спокойнее, чем на нудистских пляжах, потому что почти ни у кого не было телефона. Есть и таблички с предупреждениями, а есть и специальные сотрудники, обязанные следить за соблюдением этого запрета“.

Пассажирам следует соблюдать правила гигиены, и далеко не везде можно ходить раздетым: например, в ресторанах и кафе ношение одежды обязательно, в первую очередь из-за опасности ожогов.

Несмотря на то, что люди обнажены, на палубе нет места распущенности и сексу. „На публике такие вещи не проявляют, — говорит бывший пассажир. — В таких условиях эрекция воспринимается как проявление неуважения“.

По заявлению турагентства, морские путешествия — это не место для сексуальной распущенности, поскольку нагота не считается сексуальной активностью. Кроме того, на борту судна запрещено носить „фетишистские принадлежности и чрезмерное количество украшений в области гениталий“.

Кэт Уитмайр, проработавшая на круизных лайнерах компании 25 лет, говорит: „Если пассажиры начинают чувствовать что-то в нижней части живота, мы советуем им прыгнуть в холодную воду или подумать о бейсболе“.