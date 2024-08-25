„Одет только экипаж“: нудистские круизы набирают популярность(7)
В 2023 году быстро растущий рынок путешествий на круизных лайнерах привлёк 31,7 миллиона пассажиров. Ожидается, что к 2027 году эта цифра вырастет до 40 миллионов, и при этом растёт количество „тематических“ круизов.
Американское пассажирское агентство Bare Necessities, которое уже более 30 лет предоставляет услуги нудистам, теперь подумывает расширить свою деятельность программой Big Naked Ship.
11-дневное приключение Discovery Nudity на норвежском круизном лайнере Pearl должно начаться 3 февраля 2025 года в порту Майами, откуда пассажиры отправятся в путешествие по Карибскому морю.
60-летний мужчина из числа пассажиров, которые уже принимали участи в таком путешествии, рассказывает о своём опыте: „Сразу голышом на борт не поднимаются. Капитан обычно объявляет, когда можно раздеться: уже после того, как судно выйдет из порта, примерно через полчаса после отхода“.
2300 пассажиров должны соблюдать определенные правила: „Фотографировать на палубе запрещено. Там я чувствовал себя гораздо спокойнее, чем на нудистских пляжах, потому что почти ни у кого не было телефона. Есть и таблички с предупреждениями, а есть и специальные сотрудники, обязанные следить за соблюдением этого запрета“.
Пассажирам следует соблюдать правила гигиены, и далеко не везде можно ходить раздетым: например, в ресторанах и кафе ношение одежды обязательно, в первую очередь из-за опасности ожогов.
Несмотря на то, что люди обнажены, на палубе нет места распущенности и сексу. „На публике такие вещи не проявляют, — говорит бывший пассажир. — В таких условиях эрекция воспринимается как проявление неуважения“.
По заявлению турагентства, морские путешествия — это не место для сексуальной распущенности, поскольку нагота не считается сексуальной активностью. Кроме того, на борту судна запрещено носить „фетишистские принадлежности и чрезмерное количество украшений в области гениталий“.
Кэт Уитмайр, проработавшая на круизных лайнерах компании 25 лет, говорит: „Если пассажиры начинают чувствовать что-то в нижней части живота, мы советуем им прыгнуть в холодную воду или подумать о бейсболе“.
Следует также иметь в виду, что нудизм как стиль жизни не особенно популярен среди молодёжи, и путешественники — это в основном люди в возрасте от 50 до 70 лет. К тому же с философской точки зрения, нагота — отнюдь не способ „показать себя“, наоборот — возможность скрыть свой статус.
По словам Кейт Уитмайр, „Благодаря наготе „не судят по одёжке“. Когда вы не одеты, невозможно сразу определить ваш социальный статус и финансовое положение. Вам придётся пообщаться с собеседником, чтобы узнать, кто он такой. Наши гости крепко дружат, и я не думаю, что им было бы также комфортно друг с другом в „одетом“ круизе“.
Однако она признает: „Конечно, наш способ путешествий подходит не всем. Не все так относятся к наготе, и это понятно“.
Члены экипажа при этом остаются в форме. „Первый день посадки на борт всегда шокирует экипаж, но потом всем становится весело“, — говорит Кэт Уитмайр.
Этот своеобразный круиз, конечно же, стоит немалых денег: 1820 евро на человека в двухместной каюте и более 30 000 евро за самый большой люкс.