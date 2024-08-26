Не хотели разглашать гонорар. RusDelfi выяснил, сколько управа заплатила Монеточке за выступление на Дне Палдиски

Понятно, что День города организован за бюджетные деньги самоуправления. Но учитывая, что Палдиски - маленький городок с населением в 4 тысячи человек, возникает закономерный вопрос: как самоуправление Ляэне-Харью, в котором проживает порядка 13 000 жителей, смогло позволить себе пригласить звезду маштаба Монеточки, которая до войны брала за выступление в Москве порядка 20 000 евро? К примеру, организаторы Station Narva в один из годов сетовали на то, что хотели бы пригласить Монеточку, но не смогли финансово потянуть ее гонорар.