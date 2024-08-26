Не хотели разглашать гонорар. RusDelfi выяснил, сколько управа заплатила Монеточке за выступление на Дне Палдиски(2)
17 июня Палдиски с размахом отметил День города - так, что сюда съехались гости из окрестностей и столицы, образовав в городе транспортный коллапс, когда не то чтобы припарковать автомобиль, яблоку некуда было упасть. Несмотря на то, что программа была разнообразной, большинство людей, приехавших сюда, торопилось попасть на выступление певицы Монеточки (Лизы Гырдымовой).
Понятно, что День города организован за бюджетные деньги самоуправления. Но учитывая, что Палдиски - маленький городок с населением в 4 тысячи человек, возникает закономерный вопрос: как самоуправление Ляэне-Харью, в котором проживает порядка 13 000 жителей, смогло позволить себе пригласить звезду маштаба Монеточки, которая до войны брала за выступление в Москве порядка 20 000 евро? К примеру, организаторы Station Narva в один из годов сетовали на то, что хотели бы пригласить Монеточку, но не смогли финансово потянуть ее гонорар.