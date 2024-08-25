Основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа

По данным телеканала, бизнесмена задержали в субботу 24 августа вечером, после того как его частный самолет прилетел в Париж из Азербайджана. 39-летнего Дурова сопровождали его телохранитель и неназванная женщина.

TF1 соощает, что Дуров во Франции был включен в список разыскиваемых лиц (Fichier des Personnes Recherchées, FPR). Ордер на его задержание выдала судебная полиции Франции на основании предварительного расследования.

Власти Франции обвиняют Дурова в соучастии в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве из-за отсутствия модерации в Telegram. Как утверждается, бизнесмена поместили под стражу. Источник канала заявил, что Дурова точно арестуют. „На своей платформе он допустил совершение бесчисленных правонарушений и преступлений, не делая ничего, чтобы это модерировать или сотрудничать [с правоохранительными органами]“, — сказал он.

После задержания Дурова криптовалюта Telegram (TON), которая используется для операций внутри мессенджера, упала более чем на 5,5%, обратил внимание телеграм-канал „Осторожно, новости“.

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