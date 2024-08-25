Музыкальная программа, мастер-классы, бесплатные экскурсии: сегодня в Таллинне пройдет KopliFest 2024

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, KopliFest вдохновлён прошедшим шесть лет назад фестивалем Коплиских линий. „Теперь мероприятие выросло и переезжает в Хундипеа. Как уже повелось в Пыхья-Таллинне, бывшие промышленные объекты обретают новую функцию и становятся точкой сбора местного сообщества. Так в рамках фестиваля для посетителей будет открыта часть гавани Пальяссааре“, — сказала старейшина.

„Весёлую атмосферу создадут отечественные мастера музыки — группы Karavan, Justament, Kukerpillid и Regatt. Вечер завершится мощным концертом популярной и более современной танцевальной музыкальной группы Púr Múdd. Кроме музыкальной программы можно принять участие в мастер-классах, экскурсиях, также будут открыты уличные кафе. Конечно, фестиваль — это отличная возможность провести последнее воскресенье лета вместе с семьёй и друзьями перед началом осени и нового учебного года“, — добавила Таммур.

Мастер-классы открыты с 14:00 до 18:00. Можно будет принять участие в мастер-классах на экологическую тематику, поиграть в уличные и настольные игры, заняться рукоделием и изучить содержимое библиотечного автобуса Katariina Jee. Более подробную информацию о мастер-классах можно найти на сайте KopliFest: www.tallinn.ee/et/koplifest

В ходе фестиваля состоятся бесплатные экскурсии по гавани Хундипеа, а Аймур-Яан Кескель расскажет о криминальной истории района. Предварительная регистрация на бесплатные экскурсии закончилась. Также можно будет принять участие в большом походе Копли вместе с Matkafy Laternamatkad. Дополнительная информация и билеты: https://www.laternamatkad.ee/piletimatkad

KopliFest состоится в воскресенье, 25 августа, с 14:00 до 20:00 в Хундипеа (Пальяссааре теэ, 20). Ближайшие остановки общественного транспорта: Пальяссааре (автобус № 59), примерно 210 м до места проведения фестиваля; Тёэстузе (автобусы № 3 и 73), примерно 1,4 км; Ситси (трамвай № 1), примерно 1,3 км до локации фестиваля.