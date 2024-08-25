ГАЛЕРЕЯ | Большой день театра „Эстония“: прошла ярмарка, открыта памятная плита и назван „Друг театра - 2024“

Театр „Эстония“ присуждает звание „Друг театра“ выдающемуся человеку, который часто посещает постановки Национальной оперы „Эстония“.

Звание присуждается с 2019 года, ранее его удостаивались Марко Рейкоп (2019), Лаури Леэзи (2020), Неэме Рауд (2021) и Хейли Эйнасто (2022), Лийна Керсна (2023).

В рамках ярмарки продавались билеты на спектакли предстоящего сезона. За три часа театр продал 5000 билетов на постановки нового сезона.

На большой уличной сцене, установленной рядом с театром, прошел бесплатный концерт, на котором под руководством художественного руководителя театра Арво Вольмера были представлены новые постановки и классика из репертуара Национальной оперы.

На тротуаре со стороны Пярнуского шоссе была открыта мемориальная плита с символическими отпечатками ступней артиста театра „Эстония“ Вайло Ярви.

За театром „Эстония“ прошла блошиная ярмарка, где продавалась театральная утварь, изделия ручной работы, а также также реквизит и костюмы из различных постановок театра „Эстония“.

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