ФОТО | Счастливые родители! У Джастина Бибера и его жены Хейли родился первенец

В своем Instagram артист поделился кадром, которым сообщил о рождении малыша. В подписи к фото знаменитость сообщил, что у него родился сын. Пара решила не тянуть интригу и сразу раскрыла имя, которое выбрала для мальчика.

Звездного сына назвали Джек Блюз Бибер. На кадре, опубликованном Бибером, изображены крошечные ножки первенца звезд. Джастин не рассказал, когда именно родился мальчик.

„Добро пожаловать домой“, - написал под фотографией новоиспеченный папа.

Стоит указать, что супруги выбрали имя Джек не просто так. Оно имеет особое значение для Хейли и Джастина, поскольку это второе имя отца Джастина Джереми Бибера. Мужчина развелся с матерью Джастина еще до его появления на свет. Однако позже сын и отец возобновили общение.

В комментариях поклонники звезд со всего мира поздравили Биберов с пополнением в семье:

„Мы такие счастливые, поздравляем Джастина и Хейли, вы оба будете замечательными родителями. Мы любим вас и поддерживаем всегда“

„Мы уже любим маленького Джека“;

„Поздравляем маленького Джека, мое сердце полно любви“.

„Добро пожаловать, любим тебя. Поздравляю, Джастин и Хейли“

К слову, супруги обручились в 2018 году. Ходили слухи о возможном кризисе в браке знаменитостей, но они опровергали эти слухи и в мае объявили, что станут родителями.