Кинотеатр на берегу моря: на пляже Хаабнеэме состоится бесплатный показ фильмов под открытым небом

Для любителей кинематографа это уникальная возможность окунуться в атмосферу прибрежного кинотеатра и посмотреть два по-интересных фильма. В 20:30 откроет вечер трогательная драма „Назови меня своим именем“ режиссёра Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламе и Арми Хаммером в главных ролях. Фильм, рассказывающий о летнем романе в Италии 80-х годов, захватит вас своей нежностью и эмоциональной глубиной. А в 22:45 экран оживет легендарным фильмом Федерико Феллини „Сладкая жизнь“. Эта классика 1960 года пронесет вас через Рим с его богемной жизнью и вечной погоней за удовольствиями.