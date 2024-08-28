Кинотеатр на берегу моря: на пляже Хаабнеэме состоится бесплатный показ фильмов под открытым небом
Для любителей кинематографа это уникальная возможность окунуться в атмосферу прибрежного кинотеатра и посмотреть два по-интересных фильма. В 20:30 откроет вечер трогательная драма „Назови меня своим именем“ режиссёра Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламе и Арми Хаммером в главных ролях. Фильм, рассказывающий о летнем романе в Италии 80-х годов, захватит вас своей нежностью и эмоциональной глубиной. А в 22:45 экран оживет легендарным фильмом Федерико Феллини „Сладкая жизнь“. Эта классика 1960 года пронесет вас через Рим с его богемной жизнью и вечной погоней за удовольствиями.
На пляже будут размещены удобные зоны для сидения и бар с гурманскими закусками и освежающими напитками. Однако, места ограничены, так что не забудьте взять с собой плед или стульчик, чтобы насладиться просмотром в полной мере.
Мероприятие бесплатно для всех. Начало: в 20.00.