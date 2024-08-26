ФОТО | На фестивале на мызе Саку выступили Элина Нечаева и Таня Михайлова-Саар

Sack von Sound - это музыкальный фестиваль, который проходит в парке мызы Саку уже пятый год подряд. Фестиваль создал уютную зону, где публика может наслаждаться концертами в креслах-мешках, в обеденной зоне, перед сценой или в ресторане. По словам организаторов, они готовы к любым погодным условиям: на территории фестиваля установлен большой навес, чтобы никакие погодные условия не смогли испортить впечатления.