ФОТО | На фестивале на мызе Саку выступили Элина Нечаева и Таня Михайлова-Саар
В субботу состоялся грандиозный финал летнего фестиваля Sack von Sound, на котором звучали прекрасные вокальные композиции отечественных и зарубежных исполнителей. Завершился фестиваль грандиозным Le Grand Gala, на котором всемирно известные песни исполнили в сопровождении оркестра Элина Нечаева, Таня Михайлова-Саар и Герман Голами.
Sack von Sound - это музыкальный фестиваль, который проходит в парке мызы Саку уже пятый год подряд. Фестиваль создал уютную зону, где публика может наслаждаться концертами в креслах-мешках, в обеденной зоне, перед сценой или в ресторане. По словам организаторов, они готовы к любым погодным условиям: на территории фестиваля установлен большой навес, чтобы никакие погодные условия не смогли испортить впечатления.