Сентябрь полон мероприятий: Год богатства культур призывает отметить День народов

День народов посвящен живущим в Эстонии национальным общинам. Этот праздник придумало в 2005 году Объединение народов Эстонии с целью свести вместе эстонскую общину и общины других живущих в Эстонии народов. С тех пор День народов отмечают разнообразными мероприятиями по всей стране.

Продолжающийся Год богатства культур дает возможность отпраздновать День народов масштабнее, чем раньше, – в каждом уезде и с участием большего числа общин. Рабочая группа тематического года собрала всю информацию о мероприятиях в одной программе.

С 14 по 30 сентября мы приглашаем всех принять участие в концертах, выставках, лекциях, мастер-классах и других мероприятиях, связанных с разными национальными культурами.

В День народов Эстонии (т. е. во вторник, 24 сентября) рабочая группа Года богатства культур призывает вывесить на домах флаги Эстонии, надеть национальный костюм или дополнить свою одежду национальными элементами.

Программа празднования Дня народов в этом году готовится в сотрудничестве с Объединением народов Эстонии, Эстонским центром народной культуры, Объединением культурных обществ Эстонии, Департаментом культуры и спорта Таллинна и различными национальными культурными обществами.

Год богатства культур – тематический год, проводимый Министерством культуры и Фондом интеграции с целью подчеркнуть многообразие эстонских общин и культур народов, живущих в Эстонии.

Программа появится на сайте Года богатства культур www.kultuuririkkus.ee 7 сентября.