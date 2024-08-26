„Журналистика под давлением: как сохранить независимость“: В Таллинне выступит известная журналист „Дождя“ Екатерина Котрикадзе
11 октября в 19:00 в конференц-зале отеля Hestia Europa выступит известная российская журналистка и медиаменеджер, руководитель информационной службы и ведущая телеканала „Дождь“, Екатерина Котрикадзе.
„Журналистика под давлением: как сохранить независимость“
Сегодня, когда свобода слова оказалась под угрозой, мир захлебывается фейковыми новостями и давлением на СМИ - независимая журналистика сталкивается с беспрецедентными вызовами. Цензура, давление и преследование со стороны властей заставляют многих журналистов искать новые пути, чтобы донести правду до своей аудитории. Но как сохранить верность профессии и независимость в условиях, когда на тебя давят со всех сторон и когда сам ты оказываешься частью войны?
Приглашаем вас на открытый диалог о том, как журналисты преодолевают эти вызовы. Вы узнаете, как бороться с цензурой, проверять информацию в условиях жестких ограничений и сохранять связь со зрителями/читателями даже в самые сложные времена.
Этот разговор — для тех, кто верит, что независимая журналистика не просто возможна, но и жизненно необходима в мире, где правда стала дефицитом.
Чем так интересна Екатерина Котрикадзе
Екатерина родилась в Тбилиси, в 10 лет переехала с семьей в Москву, где окончила школу и факультет журналистики МГУ им. Ломоносова.
Первое место работы — программа „Опасная зона“ на телеканале ТВЦ. В 2006 году вернулась в Грузию, где в 2009 вошла в число учредителей русскоязычного телеканала ПИК.
В 2012 году приняла приглашение RTVI занять пост главы информационной службы и формировать редакционную политику телеканала. В 2016 году, после прихода на канал Алексея Пивоварова в качестве главного редактора, назначена заместителем главного редактора.
С сентября 2020 года — работает на „Дожде“. После начала полномасштабной войны в Украине, сайт телеканала „Дождь“ был заблокирован в России, а в адрес Екатерины начали поступать угрозы. 2 марта 2022 года Екатерина вместе с супругом Тихоном Дзядко и коллегами покинула Россию.
Дождь был перезапущен в июле 2022 из Риги, а позже продолжил вещать из Амстердама. Екатерина Котрикадзе объявлена Минюстом РФ „иностранным агентом“.