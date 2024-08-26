Танцы до ночи: в Паэ парке пройдут красочные и зажигательные Дни Ласнамяэ

Начиная с 15 часов в парке Паэ состоится День Ласнамяэ – большой семейный день и фестиваль, полный увлекательных занятий и развлечений для посетителей всех возрастов. В течение дня гости праздника смогут принять участие в спортивной и развлекательной программе, насладиться концертом и посетить различные мастер-классы.