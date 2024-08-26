Культура
26.08.2024, 12:04

Танцы до ночи: в Паэ парке пройдут красочные и зажигательные Дни Ласнамяэ

 
Lasnamäe päev Pae pargis
Lasnamäe päev Pae pargis
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Ласнамяэ отметит 31-й день рождения семейным днем и концертом любимых артистов

31 августа, в парке Паэ состоится День Ласнамяэ. Гостей мероприятия ждет множество развлечений для всей семьи.

Дни Ласнамяэ

Начиная с 15 часов в парке Паэ состоится День Ласнамяэ – большой семейный день и фестиваль, полный увлекательных занятий и развлечений для посетителей всех возрастов. В течение дня гости праздника смогут принять участие в спортивной и развлекательной программе, насладиться концертом и посетить различные мастер-классы.

В 18 часов за зданием управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) состоится концерт, на котором для жителей и гостей района выступят вокальная студия DeLight, а также Артём Савицкий. Завершит вечер Койт Тооме.

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