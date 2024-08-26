Вкусно и познавательно! Музыка, кухня и истории Латинской Америки во дворе музея KUMU
В субботу, 31 августа, во дворе художественного музея KUMU состоится тематический фестиваль, посвященный Латинской Америке. В дополнение к выставке латиноамериканского искусства, открытой в большом зале KUMU, местное латиноамериканское сообщество ознакомит посетителей с этой обширной и интересной частью мира.
„Выставки в KUMU всегда сопровождаются тематическими событиями. Что касается выставки латиноамериканского искусства, у нас изначально было ощущение, что частью посвященной ей программы могло бы стать мероприятие фестивального формата, но делать это нужно обязательно вместе с латиноамериканским сообществом Эстонии. К счастью, латиноамериканская диаспора в стране весьма активная, и ее представители очень помогли нам в подготовке программы фестиваля“, – рассказывает одна из организаторов фестиваля, куратор программ для публики Мария Лота Лумисте.
Помимо латиноамериканской музыки и кухни, в день фестиваля можно будет принять участие мастер-классах и других мероприятиях и, конечно, посетить масштабную выставку искусства Латинской Америки. В ходе мастер-классов можно изучить различные техники плетения из ниток, сделать небольшую персональную пиньяту под руководством Мерари или пройти быстрый курс по латиноамериканской кухне вместе с Лиссет Педрозой, археологом и исследовательницей кулинарной культуры майя. Общими усилиями гостям предстоит разбить большую пиньяту в метр обхватом и сыграть в игру под названием loteria (лото с картинками).
В программе фестиваля во дворе KUMU – множество увлекательных событий. В течение дня пройдут краткие обзоры и экскурсии на выставке „История и мистика. Искусство Латинской Америки и Европа“ и приуроченной к ней экспозиции произведений Леоноры Каррингтон. Дискуссия в программе посвящена сериалу „Дикая роза“, который стремительно завоевал сердца зрителей в Эстонии в начале 1990-х годов и стал первым из массы латиноамериканских сериалов, хлынувших на экраны. Обсудят его Лийс Ниймик, продюсер снимаемого сейчас документального фильма о феномене „Дикой розы“, и режиссер Кристен Айгро. В аудитории KUMU состоится показ документального фильма о рестлерах drag lucha libre „Los Exóticos“ (2013). В 19:00 желающие смогут проверить свой кругозор, приняв участие в викторине о Латинской Америке; ведущий – Сийм Бойков.
Весь день во дворе KUMU будет звучать музыка. Первый в программе DJ Jorge Hinojosa, который к тому же выступит в роли инструктора по танцам. В 18:00 начинается концерт группы Timuti 8. Этот коллектив собрал проживающих в Эстонии экспатов, которые уже три года дарят публике ритмы латино, фанка и фолка в стиле impro-jam. В завершение вечера играют DJ Tropical Tallinn и DJ Tumbaco.
За ознакомление с аутентичной кухней во дворе KUMU отвечают повара из Латинской Америки, живущие в Эстонии: в меню Secret Mexican Society можно отведать настоящие мексиканские тако, Bueno Gourmet предлагает уличную еду Северной и Южной Америки, в ассортименте выпечки Viva Latin Food – венесуэльские арепы, эмпанаты и текеньо, Cachina Market продает латиноамериканские снеки и соусы, а Sugar Bliss Cakes представляет бразильские сладости. Напитки смешивает „передвижной бар“ Hulkur Rändbaar.
Фестиваль продлится с 12:00 до 21:00, и выставка латиноамериканского искусства в большом зале KUMU также открыта до 21:00. Все мероприятия во дворе и фойе музея бесплатные. Посещение выставок и участие в экскурсиях – в цене входного билета в музей, а для посещения мастер-класса нужно приобрести специальный билет.
На выставке „История и мистика. Искусство Латинской Америки и Европа“ и приуроченной к ней экспозиции произведений Леоноры Каррингтон искусство Латинской Америки в таком объеме в Эстонии представляется впервые. Для выставки были отобраны произведения двух периодов: живопись XVII–XIX веков, эпохи испанского колониализма, и работы художников-модернистов ХХ века из Аргентины, Колумбии, Кубы. Мексики, Перу, Чили, Уругвая и Венесуэлы. Она подготовлена в сотрудничестве с фондом The Phoebus Foundation (Антверпен) и открыта до 3 ноября.
Более подробно о фестивале во дворе KUMU можно прочитать на странице мероприятия.