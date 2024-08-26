Вкусно и познавательно! Музыка, кухня и истории Латинской Америки во дворе музея KUMU

„Выставки в KUMU всегда сопровождаются тематическими событиями. Что касается выставки латиноамериканского искусства, у нас изначально было ощущение, что частью посвященной ей программы могло бы стать мероприятие фестивального формата, но делать это нужно обязательно вместе с латиноамериканским сообществом Эстонии. К счастью, латиноамериканская диаспора в стране весьма активная, и ее представители очень помогли нам в подготовке программы фестиваля“, – рассказывает одна из организаторов фестиваля, куратор программ для публики Мария Лота Лумисте.

Помимо латиноамериканской музыки и кухни, в день фестиваля можно будет принять участие мастер-классах и других мероприятиях и, конечно, посетить масштабную выставку искусства Латинской Америки. В ходе мастер-классов можно изучить различные техники плетения из ниток, сделать небольшую персональную пиньяту под руководством Мерари или пройти быстрый курс по латиноамериканской кухне вместе с Лиссет Педрозой, археологом и исследовательницей кулинарной культуры майя. Общими усилиями гостям предстоит разбить большую пиньяту в метр обхватом и сыграть в игру под названием loteria (лото с картинками).

В программе фестиваля во дворе KUMU – множество увлекательных событий. В течение дня пройдут краткие обзоры и экскурсии на выставке „История и мистика. Искусство Латинской Америки и Европа“ и приуроченной к ней экспозиции произведений Леоноры Каррингтон. Дискуссия в программе посвящена сериалу „Дикая роза“, который стремительно завоевал сердца зрителей в Эстонии в начале 1990-х годов и стал первым из массы латиноамериканских сериалов, хлынувших на экраны. Обсудят его Лийс Ниймик, продюсер снимаемого сейчас документального фильма о феномене „Дикой розы“, и режиссер Кристен Айгро. В аудитории KUMU состоится показ документального фильма о рестлерах drag lucha libre „Los Exóticos“ (2013). В 19:00 желающие смогут проверить свой кругозор, приняв участие в викторине о Латинской Америке; ведущий – Сийм Бойков.