Фестиваль улицы Пикк приглашает открыть Старый город Таллинна с новой стороны

Утром на Зелёном рынке откроется блошиный рынок , где посетители смогут увидеть исторические предметы и антиквариат. В течение дня будет предложена разнообразная программа, включающая концерты во дворах, экскурсии, представления и мастер-классы.

Во время фестиваля будет установлен длинный стол, начинающийся у Hell Hunt (Пикк, 39), где утром пройдут мастер-классы, а с 17 до 19 часов состоится уличный пикник. Приглашаются все: местные жители, их друзья и гости города. Вместе можно будет насладиться едой ресторанов на улице Пикк, а также атмосферой и оживлённой обстановкой Старого города. Место за столом и билет, в стоимость которого включено питание, можно заказать заранее через Fienta.ee.