Фестиваль улицы Пикк приглашает открыть Старый город Таллинна с новой стороны
15 сентября в Старом городе на улице Пикк состоится фестиваль, куда приглашаются как местные жители, так и гости города. Мероприятия пройдут для людей всех возрастов, также эксклюзивно откроются дворы на улице Пикк, где с концертами выступят ученики и учителя Образовательной коллегии Старого города.
Утром на Зелёном рынке откроется блошиный рынок, где посетители смогут увидеть исторические предметы и антиквариат. В течение дня будет предложена разнообразная программа, включающая концерты во дворах, экскурсии, представления и мастер-классы.
Во время фестиваля будет установлен длинный стол, начинающийся у Hell Hunt (Пикк, 39), где утром пройдут мастер-классы, а с 17 до 19 часов состоится уличный пикник. Приглашаются все: местные жители, их друзья и гости города. Вместе можно будет насладиться едой ресторанов на улице Пикк, а также атмосферой и оживлённой обстановкой Старого города. Место за столом и билет, в стоимость которого включено питание, можно заказать заранее через Fienta.ee.
Во второй половине дня фестиваль переместится в закрытые помещения, где в исторических зданиях пройдут концерты, представления, инсталляции и экскурсии. В мероприятии примут участие различные партнеры, среди которых Общество Старого города, Таллиннская филармония, Центр современной музыки Эстонии, Гильдия Канути, Морской музей, Исторический музей, Городской музей и Музыкальная школа Образовательной коллегии Старого города.
Программа фестиваля дополняется: www.tallinn.ee/pikatanavafestival
Страничка мероприятия в Facebook: https://bit.ly/4g0HfHP