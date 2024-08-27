Цирк, научное шоу и аттракционы: в Ласнамяэ пройдет большое семейное мероприятие „Привет, школа!“

Как детей, так и их родителей ждет шоу от научного театра Kolm Põrsakest, уличный цирк от Sylvain Oulala из Франции, а также большой парк аттракционов Sky Tivoli. Также в программе будет: выступление танцевальных и вокальных коллективов, кружки по интересам и любимые всеми большие Медведи Аэро.