Цирк, научное шоу и аттракционы: в Ласнамяэ пройдет большое семейное мероприятие „Привет, школа!“
31 августа в Таллинне, на парковке Lasnamäe Centrum, пройдет большой семейный день, приуроченный к началу учебного года.
Как детей, так и их родителей ждет шоу от научного театра Kolm Põrsakest, уличный цирк от Sylvain Oulala из Франции, а также большой парк аттракционов Sky Tivoli. Также в программе будет: выступление танцевальных и вокальных коллективов, кружки по интересам и любимые всеми большие Медведи Аэро.
Дополнительно можно посетить школьную ярмарку и получить скидочные предложения в торговом центре!
ПРОГРАММА:
12.00 - НачалоРаботает Sky Tivoli, мастерские, на месте различные кружки и школы по интересам, медведиаэро
12.30 - 15.30 Выступление кружков вокальных и танцевальных коллективов
15.30 - Научный театр Kolm Põrsakest
16.30 - Уличный цирк от „Sylvain OULALA (Франция)
17.00 - Ориентировочное окончание мероприятия
Sky Tivoli открыт до 22.00
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Мероприятие проходит под открытом небом. Билеты на аттракционы от 4 евро!