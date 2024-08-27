Культура
27.08.2024, 08:03

Цирк, научное шоу и аттракционы: в Ласнамяэ пройдет большое семейное мероприятие „Привет, школа!“

 
Lasnamäe Centrum
Lasnamäe Centrum
ФОТО: Erakogu

31 августа в Таллинне, на парковке Lasnamäe Centrum, пройдет большой семейный день, приуроченный к началу учебного года.

Как детей, так и их родителей ждет шоу от научного театра Kolm Põrsakest, уличный цирк от Sylvain Oulala из Франции, а также большой парк аттракционов Sky Tivoli. Также в программе будет: выступление танцевальных и вокальных коллективов, кружки по интересам и любимые всеми большие Медведи Аэро.

Дополнительно можно посетить школьную ярмарку и получить скидочные предложения в торговом центре!

ПРОГРАММА:

12.00 - НачалоРаботает Sky Tivoli, мастерские, на месте различные кружки и школы по интересам, медведиаэро

12.30 - 15.30 Выступление кружков вокальных и танцевальных коллективов

15.30 - Научный театр Kolm Põrsakest

16.30 - Уличный цирк от „Sylvain OULALA (Франция)

17.00 - Ориентировочное окончание мероприятия

Sky Tivoli открыт до 22.00

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Мероприятие проходит под открытом небом. Билеты на аттракционы от 4 евро!

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