В море снова вспыхнет пламя! Традиционный костер на пляже Инглиранд зажгут на один вечер раньше обычного

Вместо последней субботы августа управа района Кесклинн решила отметить Ночь древних огней раньше обычного. „Причина, по которой в этом году мы проводим это мероприятие в пятницу, проста. В субботу вечером голландский диджей Армин ван Бюрен наполнит Певческое поле и его окрестности звуками электронной музыки. Чтобы избежать дисгармонии, мы решили устроить свой концерт за день до этого“, пояснил старейшина района Кесклинн Сандер Андла.

В сумерках также зажгут костер на берегу. Костры зажигаются на закате в Ночь древних огней в память о тех кострах минувших веков, которые использовались вдоль берега моря в качестве маяков. В эпоху викингов разжигание сигнальных костров было практической необходимостью. Такой костер указывал путь домой задержавшимся в море рыбакам. Поддерживавший огонь человек получал по сотне салак с каждой лодки, которая подплывала к костру. Эта полезная обязанность просуществовала сотни лет, поскольку она была необходимой для выживания рыбаков и прибрежных деревень.

В последние десятилетия в Эстонии появилась народная традиция собираться на берегу моря и зажигать костры в конце августа.

Кульминацией летних мероприятий в районе Кесклинн станут проводы лета, которые начнутся 1 сентября в 12 часов дня на Поцелуйной горке. В празднике примет участие коллектив Кесклиннаского молодежного центра, а также организатор разнообразных развлечений для малышей и детей постарше. Можно будет посмотреть шоу научного театра, попрыгать на батуте и повеселиться на пенной вечеринке. В празднике примут участие члены коллектива Кесклиннаского молодежного центра, аниматоры и виртуоз воздушных шариков. Мероприятие для всех бесплатно.