Мировая премьера в Таллинне и Тарту: Крис Норман представит не только золотые хиты, но и свой новый альбом „Junction 55“

Будут звучать все хиты и премьера новых песен

На концерте Криса Нормана в Таллинне прозвучат „Living Next Door to Alice“, „Midnight Lady“, „Needles and Pins“, „Mexican Girl“, „Oh Carol“, „I’ll Meet You at Midnight“, „Don’t Play Your Rock’N Roll to Me“ и другие всемирно известные композиции исполнителя.