Перекрытые дороги и повышение налога сделали свое дело. Популярная пекарня в центре Таллинна закрывается, но ресторан продолжит работу!

„Это связано с экономикой и с перекрытыми второй год дорогами. Пекарни держатся на том, что продают более дешевый (по сравнению с ресторанами - прим. ДВ) продукт и берут массовостью. А когда у тебя перерыты дороги, когда приезжает меньше туристов, люди меньше тратят, а налоги только повышаются, то ты попадаешь в такую ситуацию, когда это не то, что невыгодно, а это уже просто приносит минус“, – рассказал ДВ Павел Гурьянов.