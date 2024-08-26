Перекрытые дороги и повышение налога сделали свое дело. Популярная пекарня в центре Таллинна закрывается, но ресторан продолжит работу!(6)
Павел Гурьянов, совладелец и бренд-шеф проекта KOGU Resto ja Pagar, подтвердил DV, что скоро наступит закрытие пекарни. Он отметил, что это часть реструктуризации бизнеса, направленная на улучшение результативности, и добавил, что изменится также расписание работы ресторана. Бренд-шеф уточнил RusDelfi, что пекарня и летняя терраса будут закрыта до лета.
С сентября полюбившееся многим (но все же не ставшее достаточно популярным, чтобы окупаться) заведение будет закрыто, несколько сотрудников пришлось сократить.
„Это связано с экономикой и с перекрытыми второй год дорогами. Пекарни держатся на том, что продают более дешевый (по сравнению с ресторанами - прим. ДВ) продукт и берут массовостью. А когда у тебя перерыты дороги, когда приезжает меньше туристов, люди меньше тратят, а налоги только повышаются, то ты попадаешь в такую ситуацию, когда это не то, что невыгодно, а это уже просто приносит минус“, – рассказал ДВ Павел Гурьянов.
Рост цен внес свою лепту в падение выручки. „Закупочная цена муки до войны была 25 центов, а сейчас подходит к евро. А люди психологически не готовы платить за пирожок не два евро, а шесть“, – комментирует ресторатор.
„Мы не закрываемся! Мы просто реконструируем свой бизнес и перешли на зимнюю концепцию. Ресторан хорошо работает, и мы хотим на этом сконцентрироваться“,- уточнил Павел Гурьянов RusDelfi.