ФОТО И ВИДЕО ❘ Огонь у „Русалки“ привлек на пляж тысячи людей. Смотрите, как жители и гости столицы провожают лето

В пятницу вечером тысячи людей собрались на пляже Инглиранд, чтобы проводить лето традиционным сожжением большого костра в „Ночь древних огней“, который устанавливают на специальной конструкции. Романтическое настроение витает в воздухе, а нежные ноты музыкальных коллективов ласкают слух неспешно прогуливающихся горожан. RusDelfi побывал на месте, и не только насладился закатом собственными глазами, но и пообщался с гостями пляжа.