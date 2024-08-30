ГАЛЕРЕЯ | Огонь у „Русалки“ привлек на пляж тысячи людей. Смотрите, как жители и гости столицы провожают лето(3)
В пятницу вечером тысячи людей собрались на пляже Инглиранд, чтобы проводить лето традиционным сожжением большого костра в „Ночь древних огней“, который устанавливают на специальной конструкции. Романтическое настроение витает в воздухе, а нежные ноты музыкальных коллективов ласкают слух неспешно прогуливающихся горожан. RusDelfi побывал на месте и насладился закатом собственными глазами.
Пляж Инглиранд, набережные по Пирита и Рейди-теэ заполнены людьми. Солнце стремительно уходит за горизонт, опускаясь все глубже в воды Балтийского моря - люди наслаждаются последними лучами уходящего лета.
Помимо традиционного зажжения костра был также организован концерт, где выступил ансамбль Curly Strings и оркестр Kuumaline Elevant. Такой яркий вечер явно зарядил людей энергией.
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