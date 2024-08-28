Ласнаидея приглашает в огород Лаагна на музыкальное путешествие со сказочницей Полиной Черкасовой

Полина Черкасова – не просто музыкант, а настоящий путешественник по миру звуков. Она собирает песни, сказки, истории разных культур, которые переплетает со своей музыкой, создавая неповторимый музыкальный коктейль. В ее арсенале – редкие, а также самодельные музыкальные инструменты со всего мира: от иранского сантура до африканской калимбы, от турецкого ребаба до испанской волынки гайта галлега.

Концерт пройдет в формате пикника, что позволит зрителям насладиться музыкой в непринужденной атмосфере. Гостей ждут не только прекрасные мелодии, но и увлекательные истории, которые Полина собирает во время путешествий.

Рассказывает Полина Ляшева, член правления НКО Ласнаидея: „Огород Лаагна – это уютное общественное пространство, где жители Ласнамяэ вместе выращивают овощи, цветы и зелень, проводят время и учатся бережному отношению к природе. Это место прекрасно подходит для небольших уютных мероприятий на открытом воздухе. Так, несколько дней назад здесь был киновечер. Также в огороде регулярно проходят мастер-классы. Теперь мы приглашаем таллинцев на концерт-пикник. Одевайтесь по погоде, берите с собой плед, что-то перекусить и приходите послушать удивительные истории Полины Черкасовой“.

Ночь культуры – это ежегодный фестиваль, который проходит в Таллинне и направлен на демонстрацию разнообразия культурной жизни города. В этом году тема фестиваля – „Бескрайние горизонты“, что подчеркивает важность поддержки творческих инициатив за пределами центра города.

Дата: 30 августа 2023 года

Время: 19:00

Место: Сад Лаагна, двор Выру 11

Вход: свободный

Языки: эстонский, русский, английский

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