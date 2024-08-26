26.08.2024, 18:00
ФОТО | Фанаты обеспокоены состоянием певца Зейна Малика. Кумир молодежи изменился до неузнаваемости(2)
ФОТО: | Scanpix
Зейн Малик что-то совсем забросил себя в последнее время. Музыкант с неопрятной прической вышел на связь с поклонниками. Теперь фолловеры гадают, что привело его в такое состояние, пишет Peopletalk.
Музыкант снял видео, на котором исполнял свою песню Shoot At Wil. К голосу певца у Интернет-пользователей нет вопросов, а вот к прическе есть: „Ты стал пещерным человеком, друг?“. Однако были и те, кому понравился новый имидж экс-участника One Direction.
Напомним, Зейн Малик долгое время состоял в отношениях с Джиджи Хадид. Однако осенью 2021 года пара распалась. Но есть то, что их навсегда связывает, — общая дочь Кхай. Ранее модель опубликовала редкие кадры с малышкой. Лицо девочки знаменитость предпочитает скрывать от публики.