ФОТО | Фанаты обеспокоены состоянием певца Зейна Малика. Кумир молодежи изменился до неузнаваемости

Музыкант снял видео, на котором исполнял свою песню Shoot At Wil. К голосу певца у Интернет-пользователей нет вопросов, а вот к прическе есть: „Ты стал пещерным человеком, друг?“. Однако были и те, кому понравился новый имидж экс-участника One Direction.