Мероприятия недели Тарту 2024 | С наступлением осени в культурной столице будут звучать низкие ноты бас-гитары

27-31 августа в Выру пройдет один из самых уникальных фестивалей бас-гитары в Европе – Eesti Bassioaas . В течение пяти дней желающие играть на инструментах смогут принять участие в семинарах и мастер-классах лучших музыкантов из Эстонии и других стран. По вечерам публика сможет насладиться приятными бас-гитарными концертами и джемами. Завершится фестиваль впечатляющим гала-концертом в Выру Кандле, где вместе с музыкантами выступит приглашенный исполнитель Уку Сувисте.

В четверг в Tartu Elektriteatr стартуют Балтийские дни кино ( Balti filmipäevad ), в рамках которых на киноэкранах будут показаны самые выдающиеся фильмы из Эстонии, Латвии и Литвы. Также будет показан сборник короткометражных фильмов Тарту 2024 „Дикий юг“. Также запланированы обсуждения с кинематографистами, которые дадут возможность более подробно обсудить различные темы. Мероприятие пройдет параллельно в Латвии и Литве, чтобы отметить культурную самобытность стран Балтии и годовщину Балтийской цепи.

31 августа в крупнейшем концертном зале Юго-Восточной Эстонии – недавно отреставрированном народном доме „Linda“ будет отдана дань прошлому. Легендарный народный дом „Linda“ возродит традицию длинных застолий на один вечер и приглашает всех желающих совершить энергичный ретро-тур по культурной истории региона. На мероприятии „Kirev Linda “ вы сможете также отправиться во времена расцвета легендарного колхоза Linda в 70-80-х годах.

Обзор мероприятий культурной столицы с 26 августа по 1 сентября:

Eesti Bassioaas 2024 basskitarrifestival 27.08–31.08 Выру | Võru Kannel 15–20€

Kureeritud Elurikkuse projekti kokkuvõttev näitus 28.08. – 15.09 Тартуский арочный мост, Вход свободный

Презентация книги „Ilmar Malin. Igaviku hõõg “ 28.08 в 16.30, Тарту | Tartu Kunstimuuseum 0–9 €

Balti filmipäevad 29.08–31.08 Tartu Elektriteater, Вход свободный (по предварительной регистрации)

Rännaklavastus „Eedeni aed “ 29.08–31.08 Волость Ныо | Luke mõisapark 25–69 €