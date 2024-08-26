Мероприятия недели Тарту 2024 | С наступлением осени в культурной столице будут звучать низкие ноты бас-гитары
Главным мероприятием этой недели станет фестиваль бас-гитары Eesti Bassioaas, который соберет в Выру лучших музыкантов из Эстонии и других стран, а также подарит несколько ярких концертов. В Тарту начинаются Балтийские дни кино, в рамках которых можно будет бесплатно увидеть самые интересные фильмы из Эстонии, Латвии и Литвы. В Антсла в легендарном народном доме Linda состоится зрелищный колхозный праздник.
27-31 августа в Выру пройдет один из самых уникальных фестивалей бас-гитары в Европе – Eesti Bassioaas. В течение пяти дней желающие играть на инструментах смогут принять участие в семинарах и мастер-классах лучших музыкантов из Эстонии и других стран. По вечерам публика сможет насладиться приятными бас-гитарными концертами и джемами. Завершится фестиваль впечатляющим гала-концертом в Выру Кандле, где вместе с музыкантами выступит приглашенный исполнитель Уку Сувисте.
В четверг в Tartu Elektriteatr стартуют Балтийские дни кино (Balti filmipäevad), в рамках которых на киноэкранах будут показаны самые выдающиеся фильмы из Эстонии, Латвии и Литвы. Также будет показан сборник короткометражных фильмов Тарту 2024 „Дикий юг“. Также запланированы обсуждения с кинематографистами, которые дадут возможность более подробно обсудить различные темы. Мероприятие пройдет параллельно в Латвии и Литве, чтобы отметить культурную самобытность стран Балтии и годовщину Балтийской цепи.
31 августа в крупнейшем концертном зале Юго-Восточной Эстонии – недавно отреставрированном народном доме „Linda“ будет отдана дань прошлому. Легендарный народный дом „Linda“ возродит традицию длинных застолий на один вечер и приглашает всех желающих совершить энергичный ретро-тур по культурной истории региона. На мероприятии „Kirev Linda“ вы сможете также отправиться во времена расцвета легендарного колхоза Linda в 70-80-х годах.
Обзор мероприятий культурной столицы с 26 августа по 1 сентября:
Eesti Bassioaas 2024 basskitarrifestival 27.08–31.08 Выру | Võru Kannel 15–20€
Kureeritud Elurikkuse projekti kokkuvõttev näitus 28.08. – 15.09 Тартуский арочный мост, Вход свободный
Презентация книги „Ilmar Malin. Igaviku hõõg“ 28.08 в 16.30, Тарту | Tartu Kunstimuuseum 0–9 €
Balti filmipäevad 29.08–31.08 Tartu Elektriteater, Вход свободный (по предварительной регистрации)
Rännaklavastus „Eedeni aed“ 29.08–31.08 Волость Ныо | Luke mõisapark 25–69 €
Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja avakontsert 30.08 в 19 часов, Vanemuise Kontserdimaja 40–50 €
Uhtjärve öökontsert – Elina Nechayeva 30.08 в 22:00, Волость Антсла | Uhtjärve laululava 15–35 €
Мероприятие „Kirev Linda“ 31.08 в 21:00 Волость Антсла | Linda rahvamaja 30–50 €
Ajuokse V: sünnafestival 31.08 в 12 часов, Тарту | Ajuokse Avangaar ja selle ümbrus, Вход свободный
Peedist pesumasin simmanipidu 31.08 в 17 часов, Волость Камбья | Eesti Põllumajandusmuuseum 5–14 €
Tarkusepäev x tead?fest 01.09 в 14 часов, Tartu Keskpark, Вход свободный
С полной программой можно ознакомиться по ссылке: tartu2024.ee/programm.