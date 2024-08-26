ФОТОГАЛЕРЕЯ | Вот это успех! На спектакль „Трамвай“ по пьесе нарвитянина с актерами-любителями билеты раскупили за день(4)
Из холодного февраля в лето - с юмором и немного трагично „отвез“ трамвай героев постановки Елены Пазилиной по пьесе Максима Белозерова. Актеры, почти все они жители Нарвы, репетировали несколько месяцев, и 23 августа на берегу балтийского моря, на террасе кафе, расположенного в старом трамвае, состоялась премьера. Неожиданно она собрала более сотни зрителей, не считая тех, кто посмотрел генеральный прогон спектакля днем ранее. В чем же успех проекта и зачем горожане тратили свое время на репетиции?
Нарвитянка Елена Ховарт после премьеры делится впечатлением и отмечает, что все было „искрометно, живо, с юмором, тепло“. Она добавляет: „Здесь все наши нарвские узнаваемые персоны. Похоже на нарвскую кухню, где собрались друзья, знакомые, поговорили, посмеялись вместе. Такое приятное ощущение сердечности появилось“.
Олег Строганов, тоже нарвитянин, делясь эмоциями говорит, что спектакль воспринял на высоком уровне: „Не без ошибочек, но ребята так старались, огромный им респект“. „Актеры - близкие для многих нарвитян люди. Наверное, у каждого из нас с этими людьми что-то связано в жизни. Либо кринж, либо счастливый момент“, - улыбаясь комментирует Олег.
Молодая зрительница Адель воодушевленно отмечает, что ей понравилась атмосфера во время спектакля, что было выбрано необычное место, которое имеет отношение к истории Нарва-Йыэсуу. „Мне понравилось, что играли абсолютно разные по темпераменту люди, интересно было наблюдать, как они взаимодействуют, как ищут контакт на сцене. Даже если что-то было не так, то актеры ловко и быстро выруливали. Интересно, что вживую рисовали картину во время спектакля“, - рассказывает Адель. Действительно, на всем протяжении сюжета художник из Силламяэ Эдуард Зеньчик рисует портрет женщины. В финале зрители видят готовую картину. И в конце спектакля становится понятно, что это за незнакомка, почему она не принимает участие в действии, а молча сидит в белой одежде. Она - это ушедшая в вечность жена одного из героев спектакля. Ее с огромной любовью вспоминает слепой мужчина в возрасте, которого на трамвай №31 посадила дочь, а в финале истории он устремляется к жене на встречу.
Несмотря на то, что и локации спектакля связаны с Нарвой и Нарва-Йыэсуу, что автор пьесы и актеры - местные люди, режиссер постановки Елена Пазилина, (в рутинной жизни сотрудник полиции - ред.), говорит, что для нее проект не только о Нарве. „Он о жизненном пути каждого человека, который переходит в жизнь вечную, если испытывает в своем сердце любовь. Движение трамвая из зимы в лето олицетворяет человеческий путь на земле от холода одиночества к теплу вечной жизни, и на этом пути его сопровождает любовь“. Для иллюстрации этого в том числе художник и пишет картину.
„Все было экспериментально, - рассказывает после премьеры Эдуард Зеньчик, тот самый художник. - Мы все ехали в „неизвестность“. Я должен был быть самим собой, но при этом вписаться в эту „неизвестность“. Считаю, что все удачно прошло. На репетициях было много нюансов, а сегодня мы очень постарались, и я доволен и атмосферой, и результатом“.
Пьесу „Трамвай“ принес Елене Пазилиной Максим Белозеров в апреле этого года. Она ее вдохновила. Обычно, по словам Пазилиной, на постановку уходит больше времени, но когда появляется вдохновение, нужно ловить момент. Она решила не отказываться от того, что ее тронуло. Ей также понравилась идея, что спектакль состоится на пляже, который является магнитом для многих живущих в Ида-Вирумаа. „Мы всегда возвращаемся вновь и вновь сюда, к морю, зарядиться энергией, найти новые силы“, - говорит Пазилина.
„Уверенности мне придало и то, что у нас не было заявки на профессиональный спектакль“, - делится тем, как все происходило Елена. Конечно, во время премьеры было много волнения. „Я проживала всю сценическую жизнь вместе с актерами, стояла за пультом, чтобы совместно работать со звукорежиссером, была максимально включена в то, что происходит на сцене“, - добавляет она. У Елены уже есть опыт постановки художественного фильма („Выбор“ - ред.). Но в отличие от кино, момент премьеры спектакля более эмоционален. „Когда ты снимаешь кино - выходишь в зал уверенной, а здесь - никогда не знаешь, что будет происходить на сцене во время премьеры“, - говорит Пазилина. На вопрос, в чем же успех постановки, она отвечает, что в синергии талантливых людей. „В Нарве много людей, кто силен в духовном смысле, может творчески выйти и попробовать себя в чем-то новом. Когда есть желание у всех ставить спектакль - это дает огромные силы“, - добавляет Елена.
Приглашение актеров было задачей как раз Елены. По ее словам, она предложила тем, кого выбрала, взять на себя риск, как и она сама его взяла на себя. „Сцена - волшебная штука, особенно когда происходит премьера, только здесь и сейчас можно почувствовать волшебство перевоплощения. Это затягивает. Обычно потом хочется еще“, - улыбается Елена. Она оказывается права, вдохновляющие моменты начали тянуть за собой следующие: после премьеры многие зрители подходят к ней и просят продолжать делать подобные постановки. Вдохновились творчеством и актеры, они даже хотят найти помещение в Нарве, чтобы и зимой продолжать репетиции.
Роман Бойко, владелец арт-клуба Ro-Ro, впервые в своей жизни вышедший на сцену, потрясающе органично играет своего персонажа. Его роль - дачник, который холодным февральским днем везет рассаду помидоров на свою дачу. Если бы не знание, что Бойко ресторатор, сложилось бы полное впечатление, что он и есть этот самый дачник, который „дальше своей рассады“ ничего не видит, зато любит поучать других, особенно молодежь. Была такая в трамвае. Молодые ребята, которых играли Ангелина Назарова и Лев Волошин, снимали блог о том, как их вагон неожиданно отправляется в лето, следуя по остановкам „март“, „апрель“, „май“, и как сначала ругаются все пассажиры, а потом, в финале, делают совместное селфи, находясь на одной волне и с признаниями в любви.
„Надо было отстреляться, не забыть текст. Только влияние Ro-Ro на меня так подействовало, что я осмелился выйти на сцену. Мне, честно скажу, было страшно“, - делится эмоциями Роман Бойко. На вопрос, что больше всего понравилось в процессе участия в проекте, говорит, что тепло запомнились их обсуждения пьесы, когда шли репетиции. „Мы все стали практически семьей, постоянно проводили время вместе. Это была работа, на которой все получали удовольствие“, - подытоживает Бойко. После премьеры он приглашает всех участников проекта к себе в клуб.
Алексей Непримеров, сыгравший слепого мужчину, рассказывает, что любит театр, писал когда-то рецензии на театральные постановки в нарвские газеты и всегда мечтал оказаться по другую сторону линии, разделяющей зал и сцену. „Это потрясающе, - говорит он после премьеры. - Я люблю сцену, а сцена любит меня. Я на драйве. Рад, что у нас получилось. На генеральном прогоне у нас были проблемы, но сегодня, не знаю, что с нами произошло, возможно, так работает адреналин, но все проблемы ушли, и мне все очень понравилось“.
Пожалуй, все-таки не все участники спектакля были не профессионалами сцены. Одного из героев, истеричного мужчину, играет Борис Богданов, актер частного театра. „Я нахожусь в месте, где чувствую себя своим человеком, хотя временно здесь живу. Кого-то из участников я знал до этого, кого-то - нет. Спектакль - хороший, но он не главное, для меня главное - общность, которая у нас появилась. Мой друг Сергей Рымар попросил помочь - почитать за кого-то из отсутствующих актёров текст, а через три дня вдруг я понял, что уже играю в основном составе“.
Сергея Рымара нарвитяне хорошо знают и по различным творческим проектам, в основном спектаклям, и по ведению разноформатных мероприятий в городе, у него театральное образование. Конечно, он блистал и на этот раз в роли пьяного разгильдяя.
Еще один профи, который специально приехал в Нарву на премьеру - это актер Русского театра Александр Кучемезов. Он вышел в одном эпизоде на сцену. „Я родом из Нары, периодически бываю в Нарве. Когда-то она была театральным городом, и я каждый раз, бывая здесь, как будто жду, чтобы в Нарве возникла новая волна инициативы. Когда я увидел, что появилась команда нарвской богемы, которая делает театральный проект, я сразу же позвонил режиссеру и попросил держать меня в курсе, потому что очень хочу попасть на премьеру. В какой-то момент поступило предложение побыть в актерском составе, я только обрадовался. Надеюсь, что появятся аналогичные новые проекты в Нарве“, - рассказывает Кучемезов, который сыграл участника экскурсии. Ее, разумеется, вел самый известный гид в Ида-Вирумаа Александр Опенко. Он не играл никого, ему досталась роль быть самим собой.
„Елена Пазилина позволила мне быть самим собой на сцене, это интересный опыт, - говорит Опенко после премьеры. - Каждый раз, когда я смотрел спектакль во время репетиций, мне все больше и больше он нравился. Я находил все новые философские смыслы. Я и не думал, что ребята смогут так классно сыграть в итоге. Все здорово раскрылись на сцене. Особенно я восхищался Ромой Бойко. Важно и то, что спектакль вырос снизу. Я надеюсь, что это начало чего-то большего. Это тоже крутой театр, пусть и не профессиональный, он другой, но крутой. Его делает комьюнити. Это прекрасное проявление гражданского общества, я считаю. Иногда казалось, что он длинный, а сейчас, на премьере, я понял, что все идеально“.
Опенко добавляет, что не волновался перед выходом на сцену. И не только потому, что привык к вниманию людей на своих экскурсиях, а потому, что „когда ты смотришь на зрителей, светлых и интеллигентных, чувствуешь теплоту, как будто ты среди друзей находишься“.
Стоит отметить также, что для звукового сопровождения спектакля авторы идеи пригласили не только звукорежиссера, но и музыкантов, а еще певицу Майю Гундяеву. Майя, которую многие знают как куратора выставок, сыграла восторженную театралку, которая появляется на одной из остановок маршрута в лето, а затем исчезает. Майя недавно сменила работу и переехала в Таллинн, для спектакля она специально приехала в Нарву на генеральную репетицию и на премьеру. Рок-музыканта сыграл Александр Иванской. Он же исполнил вживую несколько композиций. На ханге играла нарвитняка Олеся Луйк. Настоящим хитом у зрителей стала песня, представляющая спектакль, написанная с помощью нейросетей.
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