ФОТОГАЛЕРЕЯ | Вот это успех! На спектакль „Трамвай“ по пьесе нарвитянина с актерами-любителями билеты раскупили за день

Несмотря на то, что и локации спектакля связаны с Нарвой и Нарва-Йыэсуу , что автор пьесы и актеры - местные люди, режиссер постановки Елена Пазилина, (в рутинной жизни сотрудник полиции - ред.), говорит, что для нее проект не только о Нарве. „Он о жизненном пути каждого человека, который переходит в жизнь вечную, если испытывает в своем сердце любовь. Движение трамвая из зимы в лето олицетворяет человеческий путь на земле от холода одиночества к теплу вечной жизни, и на этом пути его сопровождает любовь“. Для иллюстрации этого в том числе художник и пишет картину.

Молодая зрительница Адель воодушевленно отмечает, что ей понравилась атмосфера во время спектакля, что было выбрано необычное место, которое имеет отношение к истории Нарва -Йыэсуу. „Мне понравилось, что играли абсолютно разные по темпераменту люди, интересно было наблюдать, как они взаимодействуют, как ищут контакт на сцене. Даже если что-то было не так, то актеры ловко и быстро выруливали. Интересно, что вживую рисовали картину во время спектакля“, - рассказывает Адель. Действительно, на всем протяжении сюжета художник из Силламяэ Эдуард Зеньчик рисует портрет женщины. В финале зрители видят готовую картину. И в конце спектакля становится понятно, что это за незнакомка, почему она не принимает участие в действии, а молча сидит в белой одежде. Она - это ушедшая в вечность жена одного из героев спектакля. Ее с огромной любовью вспоминает слепой мужчина в возрасте, которого на трамвай №31 посадила дочь, а в финале истории он устремляется к жене на встречу.

Олег Строганов, тоже нарвитянин, делясь эмоциями говорит, что спектакль воспринял на высоком уровне: „Не без ошибочек, но ребята так старались, огромный им респект“. „Актеры - близкие для многих нарвитян люди. Наверное, у каждого из нас с этими людьми что-то связано в жизни. Либо кринж, либо счастливый момент“, - улыбаясь комментирует Олег.

„Все было экспериментально, - рассказывает после премьеры Эдуард Зеньчик, тот самый художник. - Мы все ехали в „неизвестность“. Я должен был быть самим собой, но при этом вписаться в эту „неизвестность“. Считаю, что все удачно прошло. На репетициях было много нюансов, а сегодня мы очень постарались, и я доволен и атмосферой, и результатом“.

Пьесу „Трамвай“ принес Елене Пазилиной Максим Белозеров в апреле этого года. Она ее вдохновила. Обычно, по словам Пазилиной, на постановку уходит больше времени, но когда появляется вдохновение, нужно ловить момент. Она решила не отказываться от того, что ее тронуло. Ей также понравилась идея, что спектакль состоится на пляже, который является магнитом для многих живущих в Ида-Вирумаа. „Мы всегда возвращаемся вновь и вновь сюда, к морю, зарядиться энергией, найти новые силы“, - говорит Пазилина.

„Уверенности мне придало и то, что у нас не было заявки на профессиональный спектакль“, - делится тем, как все происходило Елена. Конечно, во время премьеры было много волнения. „Я проживала всю сценическую жизнь вместе с актерами, стояла за пультом, чтобы совместно работать со звукорежиссером, была максимально включена в то, что происходит на сцене“, - добавляет она. У Елены уже есть опыт постановки художественного фильма („Выбор“ - ред.). Но в отличие от кино, момент премьеры спектакля более эмоционален. „Когда ты снимаешь кино - выходишь в зал уверенной, а здесь - никогда не знаешь, что будет происходить на сцене во время премьеры“, - говорит Пазилина. На вопрос, в чем же успех постановки, она отвечает, что в синергии талантливых людей. „В Нарве много людей, кто силен в духовном смысле, может творчески выйти и попробовать себя в чем-то новом. Когда есть желание у всех ставить спектакль - это дает огромные силы“, - добавляет Елена.